Shell aumentó los precios de sus combustibles por segunda vez en una semana

Shell subió precios de combustible

Los nuevos valores de los combustibles de Shell

Nafta Súper: 1.470 pesos el litro (antes $1.448)

V-Power Nafta: $1.707 (antes $1.690)

V-Power Diésel:$1.734 (antes $1.717)

Diésel: $1.514 (antes $1.499)

Otras petroleras y descuentos

YPF tiene un sistema de precios dinámicos en todas las estaciones del país. La petrolera prueba su estrategia de “micropricing” con una rebaja para una franja horaria en específico. Busca alentar el autodespacho de combustible y el objetivo es analizar el flujo de vehículos, al igual que los hábitos de consumo, información con la cual podrá luego ajustar precios y ampliar esta modalidad a otras estaciones con infraestructura compatible en todo el país.

El beneficio adicional es para quienes carguen combustible entre las 00:00 y las 06:00 disponen de un descuento del 3%. Incluso, los que pagan con la app de YPF, el ahorro total es del 6%. A esto se suman promociones bancarias que pueden llevar a un ahorro de hasta 30%:

Lunes

Infinia 10%: con dinero en cuenta. Tope semanal $3mil (exclusivo con la app YPF).

Brabank 10%: exclusivo con vida débito, cartera general y BruPlus.

Galicia: pagando con modo se puede alcanzar un 15% de descuento con tarjeta Mastercard Eminet (tope 15mil mensual) y un 10% con tarjeta Mastercard (tope 10mil mensual).

Martes

Banco hipotecario: 15% para clientes Búho One pagando con la app YPF (tope mensual $8mil).

ICBC: tarjetas débito visa exclusivo para plan sueldo, pagando con modo (tope mensual $15mil).

Macro: pagando con Modo, 30% de descuento con la tarjeta Visa Macro Select (Tope mensual $25mil) y 20% con la tarjeta visa Platinium (Tope mensual $15mil).

Jueves

Santander: 20% de descuento pagando con la app de YPF y la tarjeta visa black y platinum de crédito (tope mensual $15mil).

Viernes

Banco Credicoop: 20% de descuento pagando con Modo más la tarjeta de crédito Cabal, Plan sueldo (Tope mensual $6mil) y 15% con la tarjeta de crédito Cabal (Tope $4500).

Sábado

Banco Comafi: usando Modo, 20% de descuento pagando con Tarjeta Visa Signature, Tarjeta Visa Platinum, Tarjeta Mastercard Black y Tarjeta Mastercard Platinum (Tope de reintegro semanal $8000). También hay un 15% de descuento con Tarjeta de crédito Visa y Tarjeta de crédito Mastercard y plan sueldo (tope semanal $5000).

Domingo

Banco Ciudad: pagando con Modo 15% de descuento tarjeta visa, master, sueldos y jubilados. 10% de descuento en YPF con tarjetas de crédito (Tope semanal de $10mil).

Descuento por horario nocturno

Cuáles son las estaciones de servicio donde se puede cargar nafta con descuento de 5% por la noche. Actualmente, el beneficio está activo en cinco estaciones:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Figueroa Alcorta y Echeverría; Avenida Dorrego y Córdoba; Pringles y Córdoba.

Rosario: 27 de Febrero y Ovidio Lagos.

Mendoza: Mariano Boedo, Acceso Sur, Luján de Cuyo.

El pago debe realizarse exclusivamente a través de la app de YPF, y el sistema funciona únicamente en las islas de autodespacho.

