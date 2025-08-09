El dólar oficial bajó $5 y cerró la semana en $1335

En el segmento mayorista, el dólar amagó con un alza hacia el cierre de la rueda, pero finalmente cerró con una baja de 50 centavos a $1.326. En las últimas seis ruedas, acumuló una caída de $48. Mientras, en el promedio de entidades financieras del BCRA cerró a $1.337,04 para la venta, y en el BNA cedió a $1.335. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.735,50.

Entre los paralelos, el dólar MEP sube un 0,3% a $1.332, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,2% a $1.337,70. El dólar blue, en tanto, operó a $1.325, según un relevamiento de Ámbito.

Los contratos de dólar futuro anotó alzas en casi todos sus plazos. El mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.357 y que en diciembre llegará hasta los $1.507.

Las reservas brutas internacionales del BCRA cayeron el jueves u$s400 millones y cerraron en u$s41.741 millones, perforando el umbral clave de los u$s42.000 millones. Fuentes oficiales del organismo no dieron detalles sobre la baja en una rueda donde las cotizaciones no cayeron.

En los últimas tres ruedas, los activos internacionales se hundieron u$s1.282 millones tras el pago de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la caída de cotizaciones. Se trata de una baja del 65% del último desembolso del organismo multilateral que fue de u$s2.000 millones. (Fuente: Ámbito)

