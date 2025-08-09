Nogoyá Times

    El dólar oficial bajó $5 y cerró la semana en $1335

    El dólar oficial cedió este viernes e hilvanó su sexta baja al hilo. En el Banco Nación el billete se ubicó en $1285 para la compra y $1335 para la venta. El dólar blue, en tanto, operó a $1.325.
    El dólar oficial cedió este viernes e hilvanó su sexta baja al hilo, en la semana el mayorista anotó una baja de $38 (2,8%). A la par, los tipos de cambio paralelos también se dirigen a anotar una baja periódica. La baja se da en un contexto de suba de las tasas de interés y mayor liquidación del agro tras la baja permanente de retenciones.

     

    En el segmento mayorista, el dólar amagó con un alza hacia el cierre de la rueda, pero finalmente cerró con una baja de 50 centavos a $1.326. En las últimas seis ruedas, acumuló una caída de $48. Mientras, en el promedio de entidades financieras del BCRA cerró a $1.337,04 para la venta, y en el BNA cedió a $1.335. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.735,50.

     

    Entre los paralelos, el dólar MEP sube un 0,3% a $1.332, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,2% a $1.337,70. El dólar blue, en tanto, operó a $1.325, según un relevamiento de Ámbito.

     

     

    Los contratos de dólar futuro anotó alzas en casi todos sus plazos. El mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.357 y que en diciembre llegará hasta los $1.507.

     

    Las reservas brutas internacionales del BCRA cayeron el jueves u$s400 millones y cerraron en u$s41.741 millones, perforando el umbral clave de los u$s42.000 millones. Fuentes oficiales del organismo no dieron detalles sobre la baja en una rueda donde las cotizaciones no cayeron.

     

    En los últimas tres ruedas, los activos internacionales se hundieron u$s1.282 millones tras el pago de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la caída de cotizaciones. Se trata de una baja del 65% del último desembolso del organismo multilateral que fue de u$s2.000 millones. (Fuente: Ámbito)

