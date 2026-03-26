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    Shell volvió a subir sus combustibles: así quedaron los precios

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    Nueva actualización en surtidores

    Las estaciones de servicio de Shell aplicaron un nuevo aumento en los combustibles y los valores volvieron a escalar.  
    La suba de combustibles  volvió a reflejarse en los surtidores, donde las estaciones de servicio de Shell actualizaron sus precios en línea con el encarecimiento internacional del petróleo y la dinámica del mercado energético.
    La nafta súper pasó a costar $2.113 por litro, superando ampliamente la barrera de los $2.000 y consolidando una tendencia alcista sostenida en las últimas semanas. 

    Por su parte, la nafta premium V-Power alcanzó los $2.337 por litro, posicionándose entre las opciones más costosas del mercado local y ampliando la brecha respecto al combustible de menor octanaje. Fuente: El Once

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