Shell volvió a subir sus combustibles: así quedaron los precios

Por su parte, la nafta premium V-Power alcanzó los $2.337 por litro, posicionándose entre las opciones más costosas del mercado local y ampliando la brecha respecto al combustible de menor octanaje. Fuente: El Once

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