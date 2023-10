“Siempre tuve novios adinerados”, dijo Sofía Clérici

“Fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá”, aseguró Clerici en la madrugada de este domingo. “Luego me fueron a visitar y para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar. No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas”, justificó.

Luego, se refirió a los costosos accesorios de marcas de lujo que mostró en sus redes sociales, y que también causaron un escándalo ya que se especuló con que habían sido regalos de Insaurralde. “Las cosas que tengo, como relojes y carteras, me las compré yo solita. ¡Para que sepan!”, detalló. Y cerró sin filtros: “Besitos, ocúpense de sus vidas. No pierdan tiempo, que pasa rápido”.

Durante el viaje en cuestión, la modelo fotografió el paisaje, pero también todos los detalles del interior de la embarcación de lujo en la cual la pareja habría estado recorriendo las costas mediterráneas y en varias de esas instantáneas arrobó directamente a Insaurralde. En el año 2017, Clerici decía sobre los políticos algo que hoy adquiere más sentido: “A mí me atraen, obviamente, pero hay algunos que se manejan bien y otros no. Me gusta la forma que tienen de ser, la forma de ser de ellos está buena, es como que son muy seguros, son muy encaradores”. Fuente: El Once