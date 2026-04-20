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    Stand Comerciales, Gastronómicos, de Artesanos y Emprendedores de La Expo de La Leche 2026

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    Los vecinos y turistas pudieron recorrer las carpas de las diversas cabañas, los stands de firmas industriales, comerciales, gastronómicos, de artesanos y emprendedores de la 22° Expo Provincial de la Leche y 13° Expo Jersey Entrerriana.Puede ser una imagen de una o varias personas e iluminación
    Puede ser una imagen de guitarra, violín, altavoz, acordeón, saxofón e iluminación
    Puede ser una imagen de una o varias personas y texto
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