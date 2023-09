Suma fija para trabajadores: cuál es la fecha límite de pago de la primera cuota

Decreto 438/2023: pago de suma no remunerativa a trabajadores

“Esa suma fija es no remunerativa y como el proceso de la negociación paritaria no se interrumpe, se establece con claridad que es absorbible por esa negociación paritaria”, declaró la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos. Y agregó que quienes no cobren “tienen que hacer la denuncia, dado que está vigente la capacidad de fiscalización del Estado a partir de la denuncia, que incluso puede ser anónima y que va a hacer que nosotros actuemos de inmediato”.

La fórmula de cálculo para personal doméstico

La fórmula para el cálculo proporcional de la asignación no remunerativa mensual establecida para los trabajadores y las trabajadoras del Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares considerando la jornada de trabajo 192 horas mensuales, es la siguiente:

Asignación no remunerativa mensual* = $12.500 x Cantidad de horas de trabajadas en el mes de agosto / 192

* Para salarios inferiores a PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($387.500) por una jornada laboral de 192 horas mensuales.

A continuación, se presenta el siguiente cuadro un ejemplo del monto de la asignación no remunerativa y de la devolución prevista en el artículo 12 del Decreto 438/23 para una jornada laboral de 60 horas mensuales. Fuente: El Once