Sumarios a empleados de escuelas entrerrianas: uno acumuló casi mil inasistencias injustificadas

El Consejo General de Educación dispuso sumarios administrativos contra dos trabajadores de servicios auxiliares de escuelas entrerrianas por numerosas faltas injustificadas.

El Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos dispuso la instrucción de sumarios administrativos contra dos trabajadores de servicios auxiliares de escuelas secundarias, tras detectarse cientos de inasistencias injustificadas, según resoluciones difundidas en el Boletín Oficial provincial a las que accedió Elonce.

Las medidas se formalizaron a través de las Resoluciones Nº 3159 y Nº 3432 del CGE, firmadas en 2025 y notificadas recientemente a los involucrados. Los procedimientos buscan determinar responsabilidades administrativas y garantizar el derecho de defensa de los agentes, conforme a lo establecido en la normativa vigente del empleo público provincial.

Más de 200 faltas sin justificar en Concordia

En uno de los casos, el organismo educativo dispuso la apertura de un sumario administrativo contra quien se desempeñaba como personal de servicios auxiliares categoría 10 en la Escuela Secundaria Nº 16 “Prof. Gerardo Victorin”, del departamento Concordia.

Según consta en el expediente administrativo, la agente habría acumulado 244 inasistencias injustificadas entre julio de 2024 y agosto de 2025. El registro incluye faltas reiteradas durante distintos meses de ese período, lo que motivó la intervención del organismo.

El sumario se instruyó con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y reunir los elementos necesarios para su eventual juzgamiento administrativo, conforme a lo previsto por la Ley Nº 9.755, que regula el empleo público en la provincia.

Casi mil inasistencias en una escuela de Paraná

En otro expediente, el CGE dispuso la instrucción de un sumario administrativo contra un trabajador de servicios auxiliares categoría 8 con estabilidad laboral en la Escuela Secundaria Nº 12 “Provincia de Neuquén”, del departamento Paraná

De acuerdo con la resolución oficial, el agente habría acumulado 940 inasistencias injustificadas entre 2021 y 2025. El detalle indica 188 faltas en 2021, 232 en 2022, 231 en 2023, 231 en 2024 y 58 en los primeros meses de 2025.

Las autoridades educativas consideraron que esa conducta podría encuadrarse como una presunta violación al régimen disciplinario previsto en la Ley Nº 9.755, lo que motivó la apertura del procedimiento administrativo.

Separación preventiva sin goce de haberes

En el caso del trabajador de la escuela de Paraná, la resolución también dispuso la separación transitoria del cargo sin goce de haberes mientras se sustancia el sumario administrativo.

La medida establece además que la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná podrá reubicarlo en otro ámbito laboral, si así lo considera necesario durante el desarrollo del proceso administrativo. Fuente: El Once

