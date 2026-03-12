La inflación de febrero fue del 2,9 por ciento, según el INDEC

Con este resultado, se cumplen diez meses consecutivos sin desaceleración intermensual, en una serie que muestra una tendencia estable desde el piso de 1,5% registrado en mayo de 2025.

El dato repite el nivel de enero y confirma una evolución en forma de escalera ascendente moderada, que se mantiene desde mediados del año pasado.

Vivienda y servicios, lo que más subió

La división con mayor incremento en febrero fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 6,8%, impulsada por aumentos en tarifas de servicios públicos y cambios en los criterios de subsidios aplicados en varias provincias.

En segundo lugar, se ubicó Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 3,3%, rubro que además tuvo la mayor incidencia en la mayoría de las regiones del país, principalmente por subas en carnes y derivados.

La excepción fue la región patagónica, donde el mayor impacto provino del aumento en servicios vinculados a vivienda y energía.

Las menores variaciones se registraron en Bebidas alcohólicas y tabaco, con 0,6%, y en Prendas de vestir y calzado, que no mostraron cambios durante el mes.

En la clasificación por categorías, los precios Regulados encabezaron los incrementos con 4,3%, seguidos por el IPC núcleo, que marcó 3,1%, mientras que los productos Estacionales registraron una baja del 1,3%.

El resultado estuvo dentro de las previsiones privadas. La consultora Analytica estimaba 2,8%, mientras que Eco Go y C&T proyectaban valores cercanos al 2,9%, en línea con el dato oficial.

Diferencias entre regiones

El relevamiento también mostró diferencias según la zona del país.

La región del Noroeste argentino registró la mayor suba mensual, con 3,5%, mientras que el Gran Buenos Aires tuvo el menor incremento, con 2,6%.

El resto de las regiones se ubicó en valores cercanos al promedio nacional.

El dato nacional fue más alto que el informado días atrás por la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, que había registrado una inflación del 2,6% en febrero, generando expectativas de una desaceleración mayor.

En el índice porteño, los rubros con mayor incidencia fueron Alimentos y bebidas, Vivienda y servicios, y Transporte, impulsado por aumentos en colectivos y subtes.

Con el dato de febrero, el IPC acumuló 33,1% interanual, mientras que en el primer bimestre del año la variación de precios se mantiene en niveles moderados en comparación con períodos anteriores. Fuente: El Once

