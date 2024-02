Thelma Fardín cruzó a quienes la critican: “Vengan con pruebas”

https://www.instagram.com/soythelmafardin/?utm_source=ig_embed&ig_rid=755caa56-1e3c-4af8-b784-42d6f919defa

Complementó el look llevando el pelo suelto, con ondas naturales. Para el maquillaje delineado negro para los ojos y lápiz labial en color nude. Thelma Fardín desplegó toda su sensualidad y se llevó todas las miradas.La actriz siempre va al frente y no duda en ir por más y luchar por lo que cree. La influencer ha recibido una gran cantidad de mensajes de odio y decidió no quedarse callada y responderle a todos.

Thelma Fardín acompañó una serie de fotografías con la siguiente aclaración: “No, no tengo un departamento de 500 mil dólares comprado con plata del Estado. No tengo un departamento de hecho. Cómo me rompen los ovarios con sus mentiras. Vengan con pruebas. Ojo, no valen recibos de sueldos”, indicó indignada la actriz para hacer frente a los mensajes de los haters. Fuente: Vía País