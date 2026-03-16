Quini 6: un apostador ganó más de $386 millones en el Siempre Sale

En el Tradicional salieron el 04-36-08-15-12-02. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $780.000.000.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 33-17-41-08-42-07. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 35-45-42-39-00-41. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $2.168.881.240

En el Siempre Sale hubo un ganador que acertó los siguientes números: 33-14-04-16-26-36. Cobrará $386.697.078. El ganador es de Villa Nueva, en la provincia de Córdoba.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 575 ganadores y cada uno percibirá $269.565,22. Fuente: El Once

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