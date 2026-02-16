Tiempo en el feriado de Carnaval: sube la temperatura y rige alerta por tormentas

Para este lunes 16 en Paraná, el organismo nacional pronostica cielo con algunas nubes y temperaturas que oscilarán entre los 17°C de mínima y los 31°C de máxima. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja durante la mañana, entre el 10% y el 40%, aunque por la tarde podría incrementarse al rango de 40% a 70%.

En cuanto a las alertas meteorológicas, el mapa emitido este lunes indica que Entre Ríos está fuera de las zonas bajo advertencia durante la jornada. Sin embargo, el escenario cambia para el martes, cuando rige una alerta amarilla por tormentas para varios departamentos de la provincia.

Alerta amarilla para el martes

Según el SMN, el martes estarán bajo alerta los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Gualeguay y Victoria.

El organismo nacional anticipa que “el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Además, detalla que las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Asimismo, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que podrán ser superados de manera puntual en determinadas localidades. Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.

Cómo seguirá el clima en Entre Ríos

A partir del martes, el pronóstico extendido del SMN mantendrá la probabilidad de lluvias y tormentas en distintos puntos de Entre Ríos, con un marcado ascenso de las temperaturas. Las máximas se ubicarán en torno a los 34°C, mientras que las mínimas se sostendrán cerca de los 22°C.

Para el miércoles, se anuncia una máxima prevista de 33°C y una mínima de 22°C, con posibilidad de lluvias especialmente durante la madrugada. La inestabilidad tenderá a disminuir hacia el transcurso del día, aunque persistirá la nubosidad.

En tanto, para el jueves se anticipará una jornada calurosa, con temperaturas que alcanzarán los 35°C de máxima y 23°C de mínima, en un marco de nubosidad variable y posibles lluvias aisladas. Fuente: El Once

