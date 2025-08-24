Tini Stoessel se sinceró: “Los rumores me hicieron mucho daño”

Tini Stoessel relató cómo la afectaron los rumores y críticas que sufrió en su carrera. Contó que llegó a ser diagnosticada con depresión y ansiedad, y remarcó que hoy elige enfocarse en las personas que realmente la acompañan.

Tini Stoessel volvió a hablar en público sobre el padecimiento que atravesó a raíz de los rumores y juicios negativos hacia su carrera y su vida personal. En diálogo con América Noticias, la cantante contó que durante años fue el blanco de “mentiras” que la hicieron sufrir y reconoció cómo aprendió a manejar esas presiones.

“Yo nunca fui una persona de salir a aclarar cada vez que se decía una mentira, pero en mi cabeza sí me la aclaraba. Entonces, ese desgaste de alguna manera lo tuve”, confesó la artista al referirse al impacto de las críticas.

El impacto emocional

La intérprete reveló que ese proceso tuvo consecuencias en su salud mental, ya que fue diagnosticada con depresión, ansiedad y ataques de pánico. “Hoy vi lo mal que me hizo todo eso, y entendí dónde poner el foco, dónde poner la importancia de la energía y la vida en las personas que realmente me conocen”, expresó.

Stoessel resaltó la importancia de sostenerse en su círculo íntimo: “Las personas que realmente están al lado mío, las que realmente saben lo que me sucede”.

Tini StoesselDe la música al cine

Las declaraciones de la artista se produjeron en el marco del estreno de su nueva película Quebranto, con la que volvió a la actuación después de diez años. La producción significó un nuevo desafío en su carrera, tras haber lanzado el álbum Un mechón de pelo, inspirado en su propia experiencia con la depresión.

Su presente personal

En medio de la promoción de su regreso al cine, Tini también atraviesa un presente sentimental que la mantiene en el centro de la escena mediática. Junto al futbolista Rodrigo de Paul confirmaron que retomaron la relación y se comprometieron, una noticia que fue celebrada por sus seguidores.

Con esta confesión, la cantante puso en palabras las dificultades que vivió a lo largo de su trayectoria, pero también mostró el camino de resiliencia que marcó su crecimiento personal y artístico. (Rating Cero)

