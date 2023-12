Tras la coronación de Estudiantes, así está la tabla de títulos del fútbol argentino

Estudiantes de La Plata se consagró campeón de la Copa Argentina. El Pincha se impuso a Defensa y Justicia en cancha de Lanús y logró su tercera Copa Nacional.

A lo largo de la historia del fútbol argentino este tipo de competencias siguió y desde hace varios años son nuevamente una realidad y no solo con la Copa Argentina, sino también con la disputa de la Copa de la Liga (donde la final la jugarán Platense y Rosario Central) y la Supercopa Argentina (que la llevarán a cabo River Plate y el ganador entre el Calamar y el Canalla).

Hasta el momento, se disputaron 115 ediciones de Copas Nacionales con diferentes formatos y el líder por cantidad de conquistas es Boca Juniors con 17 títulos; lo siguen Racing (14), River Plate (14), Independiente (9), Huracán (8) y Rosario Central (6). Con esta nueva estrella, Estudiantes de La Plata suma ahora tres al igual que Newell’s Old Boys de Rosario.

El ranking de títulos en el fútbol local

Boca 52 (35 ligas y 17 copas)

River 52 (38 ligas y 14 copas)

Racing 32 (18 y 14)

Independiente 25 (16 y 9)

San Lorenzo 17 (15 y 2)

Huracán 13 (5 y 8)

Vélez 11 (10 y 1)

Central 10 (4 y 6)

Newell’s 9 (6 y 3)

Estudiantes 9 (6 y 3)

Lanús 4 (2 y 2)

Argentinos 3

Quilmes 3 (2 y 1)

Arsenal 3 (1 y 2)

Ferro 2

Banfield 2 (1 y 1)

Gimnasia 2 (1 y 1)

Sportivo Barracas 2 (1 y 1)

Colón 1

Chacarita 1

Dock Sud 1

Tigre 1

Atlanta 1

San Martín de Tucumán 1

Estudiantes de Buenos Aires 1

Central Córdoba 1

Tiro Federal 1

Patronato 1

En lo que respecta a la tabla general de títulos de equipos del fútbol argentino, incorporando títulos de Liga, Copas Nacionales, Copas Internacionales y viejas Copas Rioplatenses; todos logros oficiales y de máxima categoría de la época amateur y profesional, Boca Juniors sigue dominando en el primer escalón: suma 74, cuatro más que River Plate y muy lejos de los otros grandes como Independiente (45), Racing Club (39) y San Lorenzo (22).

Estudiantes de La Plata suma seis títulos internacionales, que sumados a los nueve locales, alcanza un total de 15 títulos totales, posicionándose a solo uno de Vélez Sarsfield, el sexto en la lista.

Todos los títulos de Estudiantes en su historia

6 Ligas (1913-1967-1982-1983-2006-2010)

3 Copas Nacionales (1944-1945-2023)

6 Copas Internacionales (4 Libertadores, 1 Intercontinental y 1 Interamericana)

Todos los campeones de la Copa Argentina

Boca Juniors y Rosario Central son los equipos que más finales de Copa Argentina protagonizaron, cuatro cada uno. Pero el equipo de la Ribera es el más ganador de la historia ya que no perdió ninguna de las cuatro finales que disputó (1969, 2012, 2015 y 2020); mientras que el Canalla logró sólo un título (2018).

La primera edición de la Copa fue el 1969 y se la adjudicó Boca tras ganarle a Atlanta por un marcador global de 4-1. En 1970 volvieron a jugarla; 32 equipos y sin la presencia de Boca, River ni Estudiantes. El certamen se jugó en un 95%, sólo faltó el partido de vuelta de la final (en la ida habían empatado 2-2 Vélez y San Lorenzo). La edición de 1970 quedó inconclusa y no se declaró ningún ganador.

La reanudación del torneo fue en 2012 y Boca fue el primer campeón de la ‘era moderna’; y repitió en 2015 y 2020. River Plate se consagró en 2016, 2017 y 2019. Arsenal (2013), Huracán (2014), Rosario Central (2018) y Patronato (2022) también levantaron el trofeo.

El último campeón -antes de Estudiantes- fue Patronato. Patrón venció 1-0 a Talleres el 30 de octubre de 2022 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con un gol de Tiago Banega. El equipo entrerriano se adjudicó una plaza en la Libertadores 2023 a pesar de haber descendido a la Primera Nacional.

Copa Argentina

1969 – Boca Juniors (4-1 en el global a Atlanta)

1970 – Torneo inconcluso (San Lorenzo y Vélez empataron 2-2 en la ida, nunca se jugó la vuelta)

2012 – Boca Juniors (2-1 vs. Racing)

2013 – Arsenal (3-0 vs. San Lorenzo)

2014 – Huracán (5-4 en penales, luego de 0-0, vs. Rosario Central)

2015 – Boca Juniors (2-0 vs. Rosario Central)

2016 – River Plate (4-3 vs. Rosario Central)

2017 – River Plate (2-1 vs. Atlético Tucumán)

2018 – Rosario Central (4-1 en los penales, después de 1-1, vs. Gimnasia de La Plata)

2019 – River Plate (3-0 vs. Central Córdoba (SdE))

2020 – Boca Juniors (5-4 en los penales, luego de 0-0, vs. Talleres)

2022 – Patronato (1-0 vs. Talleres)

2023 – Estudiantes (1-0 vs. Defensa y Justciia) Fuente: El Once