Tras varias oportunidades frustradas, River depende de Boca para jugar la Copa Libertadores

El triunfo del equipo dirigido por Claudio Úbeda ante Argentinos Juniors en la Bombonera dejó al clásico rival como el único que puede abrirle a River la puerta del repechaje continental. Un panorama incómodo para el club, que buscaba mantener su racha de 11 participaciones consecutivas en la Libertadores. Aunque ya se sabía que debía apostar por uno de los semifinalistas, en Núñez aguardaban que fuera Argentinos. Pero ocurrió lo contrario: ahora, la única manera de evitar que River juegue la Copa Sudamericana es que Boca elimine a Racing o Tigre en semifinales y luego venza en una hipotética final a Estudiantes o al ganador de Barracas–Gimnasia.

Un camino lleno de oportunidades que se fueron cerrando

River arrancó el tramo final del año con varias vías posibles para acceder a la Libertadores. La primera se perdió cuando Rosario Central cayó ante Estudiantes en octavos, quedando sin chance de liberar un cupo. Luego fue el propio River el que dejó escapar su última oportunidad de ingresar directamente a fase de grupos, al caer frente a Racing en el Cilindro.

Días más tarde se cerró la alternativa que podía darle Lanús, eliminado por Tigre. El Granate, por ser campeón vigente de la Sudamericana, ya tenía boleto asegurado a la Libertadores y, si hubiera ganado también el Clausura, habría habilitado una plaza para River. Este domingo, la derrota de Argentinos sumó otro portazo.

Así, solo queda un escenario: que Boca gane el Clausura y, mediante esa consagración, habilite el cupo que River necesita para jugar la Libertadores 2026. Una situación que genera contradicciones, tensiones internas y discusiones entre los hinchas.

Un dilema en Núñez

La situación provoca debates incluso entre referentes del club. Leonardo Astrada, emblema de River, había planteado públicamente que preferiría disputar la Copa Sudamericana antes que ver festejar a Boca. Una postura que muchos simpatizantes comparten y que este domingo tomó fuerza: la única forma de que River mantenga su presencia en la Libertadores es precisamente que su histórico rival sea campeón.

Para un año deportivo marcado por la frustración, esta definición parece el cierre más amargo: o River no juega la Copa Libertadores o deberá ver celebrar al rival de toda la vida mientras lo clasifica de rebote. (Con información de Olé)

