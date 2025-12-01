Nogoyá Times

    Inicia el cronograma de pagos para la administración pública entrerriana

    Este lunes comienza el cronograma de pagos para los activos y pasivos de la administración pública entrerriana. El detalle.
    El gobierno informó que este lunes comienza cronograma de pagos para los haberes del mes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, y se extenderá hasta el martes 9.

     

    Cronograma de pago

     

    Lunes 1 de diciembre: (acreditación el sábado 29): hasta 685.000 pesos.

     

    Martes 2: desde 685.001 hasta 920.000 pesos.

     

    Miércoles 3: desde 920.001 hasta 1.100.000 pesos.

     

    Jueves 4: desde 1.100.001 hasta 1.400.000 pesos.

     

    Viernes 5: desde 1.400.001 hasta 1.930.000 pesos.

     

    Martes 9: (acreditación sábado 6): más de 1.930.001 pesos. Fuente: El Once

