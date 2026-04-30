Último día para gestionar el beneficio de los vouchers educativos

Se trata de la tercera edición del programa de asistencia económica mensual que busca acompañar el pago de las cuotas escolares de estudiantes de hasta 18 años que cursen los niveles inicial, primario y secundario en escuelas con al menos 75% de aporte estatal.

¿Quiénes pueden acceder a los vouchers educativos?

Para ser beneficiario del programa se deben cumplir los siguientes requisitos:

-Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal en el país de al menos dos años.

-Tener hijos o menores a cargo de hasta 18 años que asistan a escuelas públicas de gestión privada (inicial, primario o secundario) con mínimo 75% de aporte estatal.

Se habilitó la inscripción a Progresar Trabajo 2026: quiénes pueden anotarse y cuál es el monto

-Los ingresos del grupo familiar no deben superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Según el último valor actualizado a febrero de 2026, el tope es de $2.504.600.

-El estudiante debe ser alumno regular.

-Contar con los datos del grupo familiar actualizados en ANSES y tener CBU declarado para el cobro.

La evaluación socioeconómica se realiza mensualmente a través de ANSES. Además, se verifica la regularidad del alumno dos veces al año y existe una tercera certificación al finalizar el ciclo lectivo.

Importante: No se debe acumular dos cuotas impagas consecutivas (genera suspensión temporal con cobro retroactivo) ni tres cuotas impagas (causa la cancelación definitiva del beneficio).

Documentación y datos necesarios

Antes de iniciar el trámite, se debe tener a mano la siguiente información:

-DNI y número de CUIL de los menores a cargo.

-Nombre completo y dirección exacta de la institución educativa.

-CBU actualizado en Mi ANSES.

-Estar registrado en Mi Argentina (obligatorio).

Cómo inscribirse

El trámite es 100% online, gratuito y debe realizarlo uno de los responsables parentales (madre, padre o tutor). No se necesitan gestores ni intermediarios.

-Ingresar a Mi Argentina con el usuario.

-Acceder a la plataforma oficial del programa voucherseducativos.educacion.gob.ar

-Completar el formulario con datos personales, de los menores y la escuela.

-Verificar toda la información y enviar la inscripción.

– Completar una breve encuesta.

Una vez finalizado el proceso, el resultado de la postulación se publicará en la misma plataforma.

Los vouchers se acreditan mensualmente y, según la experiencia de años anteriores, el beneficio se extiende habitualmente hasta diciembre. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com