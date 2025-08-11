Variante “Frankenstein” al acecho: quiénes y cada cuánto hay que vacunarse contra el covid

El infectólogo Eduardo López fue categórico al advertir sobre la situación actual: “Agarra a la población con poca inmunología”, dijo, señalando la vulnerabilidad generalizada frente a un posible nuevo pico de contagios. Su preocupación está sustentada por los datos que arroja el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac).

En lo que va de 2025, más del 99% de los argentinos no recibió ninguna dosis contra el Covid. Apenas el 0,65% de la población mayor de 6 meses —que es el grupo con indicación de vacunación— se aplicó alguna vacuna. Y el panorama en 2024 fue apenas mejor: solo el 3,8% accedió a una dosis.

Más de 96 de cada 100 personas están desprotegidas contra el virus

Las recomendaciones oficiales indican que, para mantener una respuesta inmune efectiva, es necesario vacunarse cada 6 o 12 meses, dependiendo del grupo etario y las condiciones de salud. Bajo esa lógica, el 96,2% de la población no tiene los anticuerpos activos requeridos para enfrentar al virus, lo que los convierte en potenciales susceptibles frente a un eventual rebrote.

Desde el 1° de enero hasta el 7 de agosto de 2025, se aplicaron apenas 298.329 dosis en todo el país, lo que representa un promedio de 1.356 aplicaciones diarias. Del total, el 55% fueron recibidas por mujeres. En cuanto a las vacunas utilizadas, la mitad fueron de Pfizer y la otra mitad de Moderna.

La caída en la vacunación es notoria. En todo el 2023 se habían aplicado 3.792.462 dosis, cifra que en 2024 descendió a 1.711.503. Lo que ocurre en 2025 marca un derrumbe absoluto del interés por vacunarse, tanto en el sistema público como en el privado.

Vacunación contra el covid. Archivo

Los grupos más vacunados en 2025: mayores de 49 y jóvenes adultos

Según los datos de Nomivac, el grupo que más se vacunó este año fue el de personas de 70 a 79 años, con 68.086 dosis aplicadas, seguido por los de 60 a 69 años (64.618 dosis) y el segmento de 50 a 59 años (38.692 dosis). Llama la atención que, fuera del orden cronológico, el siguiente grupo en número de aplicaciones fue el de jóvenes de 18 a 29 años, con 31.868 dosis.

Luego, aparecen los de 40 a 49 años, con 28.046 dosis, y quienes tienen entre 30 y 39 años, con 24.267. Un dato preocupante surge al observar que en el grupo más vulnerable por edad, los mayores de 80 años, solo se aplicaron 23.238 dosis.

Entre los niños y adolescentes, las cifras son aún más bajas: en la población de hasta 12 años se registraron apenas 9.374 dosis aplicadas, mientras que el grupo de 12 a 17 años recibió menos aún.

Vacunación estancada incluso con opciones accesibles y locales

De las dosis aplicadas en 2025, el 44,6% fueron a personas sin factores de riesgo, mientras que el 30,9% sí los tenía. El resto se distribuyó entre personal de salud, estratégico y embarazadas, según los registros oficiales. Este comportamiento refleja una baja percepción del riesgo sanitario, aún con opciones disponibles en todo el país.

Frankenstein se expande en el mundo. Ilustrativa

Incluso la vacuna argentina ARVAC, desarrollada localmente y comercializada en farmacias, tuvo escasa demanda. Según fuentes de la industria, en lo que va del año, fueron apenas unas 10 mil las unidades vendidas, a pesar de que es una alternativa segura y aprobada.

Desde el Ministerio de Salud reiteraron que “es importante que todas las personas a partir de los 6 meses de edad cuenten con esquema primario y al menos un refuerzo aplicado en los últimos 6 meses y continúen con la periodicidad de acuerdo a las siguientes recomendaciones”, detallando los esquemas según el riesgo de cada grupo.

Quiénes y cada cuánto deben vacunarse

Un reciente comunicado del Gobierno recordó que “es importante que todas las personas a partir de los 6 meses de edad cuenten con esquema primario y al menos un refuerzo aplicado en los últimos 6 meses y continúen con la periodicidad de acuerdo a las siguientes recomendaciones”:

–Riesgo alto de Covid-19 grave: personas de 50 años o mayores, embarazadas y personas con inmunocrompromiso a partir de los 6 meses de vida. Se aplicará una dosis de refuerzo a los 6 meses desde la última dosis aplicada y luego continuará con la misma periodicidad (cada 6 meses).

-Riesgo intermedio de Covid-19 grave o alta exposición laboral a SARS CoV-2: personas menores de 50 años con comorbilidades no inmunosupresoras (enfermedades crónicas, obesidad), personal de salud y personal estratégico. Dosis de refuerzo a los 6 meses desde la última dosis aplicada y luego continuar con una periodicidad anual.

-Riesgo bajo de Covid-19 grave: personas entre 6 meses y 49 años inclusive sin comorbilidades. Dosis de refuerzo a los 12 meses de la última dosis aplicada y luego continuar con periodicidad anual. (Con información de Clarín)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com