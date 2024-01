Video: un hombre atacó a golpes a una jueza que le negó la libertad condicional

Homem 'voa' sobre juíza após ouvir sentença por agressão em tribunal de Las Vegas Na audiência, o advogado de Redden tentou argumentar que ele teria um bom comportamento em liberdade condicional. Entenda o que aconteceu 👉 https://t.co/cUinhVxDS1 pic.twitter.com/nnYBlnae9F — Diário do Nordeste (@diarioonline) January 4, 2024

Como resultado del hecho se conoció que la jueza no recibió heridas de gravedad, pero uno de los alguaciles del recinto resultó herido por el actuar del agresor.

Ahora, en cuanto a las razones, se conoció que el agresor, que recibe el nombre de Deobra Redden, estaba pidiendo su libertad condicional tras haberse sometido a tratamiento de salud mental, pero la jueza negó la petición.

Shock moment Judge Mary Kay Holthus is attacked by felon who lunged over bench after ‘taste of something else’ comment | The Sun

“Se lo agradezco, pero creo que es hora de que pruebe otra cosa porque solo no puedo con ese historial”, manifestó la mujer.

Producto de esto fue que el hombre enardecido decidió atacarla. Por el momento no se ha dado la decisión final del caso, pero es seguro que la sentencia del hombre empeorará por haber agredido a la jueza.

No obstante, el video ya es viral en redes sociales y recibe muchas críticas, teniendo en cuenta que la seguridad del lugar no actuó de manera correcta y que el implicado ni siquiera poseía esposas. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com