Viernes de Mantenimiento de calles

Nogoyá
En la mañana de hoy, el personal municipal de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Beltran Lora, realizó trabajos en diferentes calles.
Las obras apuntan a mantener y condicionar la traza vial con limpieza, borrado de huellas y ensanche de calles.
La intervenciones fueron en calles:
1° de Mayo entre Paraná y Marchini
Pública entre Vuelta de Obligado y República de Entre Ríos
Esteban Echeverría y calles Públicas
