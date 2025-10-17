Viernes de Mantenimiento de calles

Nogoyá

En la mañana de hoy, el personal municipal de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Beltran Lora, realizó trabajos en diferentes calles.

Las obras apuntan a mantener y condicionar la traza vial con limpieza, borrado de huellas y ensanche de calles.

La intervenciones fueron en calles:

1° de Mayo entre Paraná y Marchini Pública entre Vuelta de Obligado y República de Entre Ríos Esteban Echeverría y calles Públicas