    Viernes de Mantenimiento de calles

    Nogoyá

    En la mañana de hoy, el personal municipal de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Beltran Lora, realizó trabajos en diferentes calles.
    Las obras apuntan a mantener y condicionar la traza vial con limpieza, borrado de huellas y ensanche de calles.
    La intervenciones fueron en calles:
    ✅️ 1° de Mayo entre Paraná y Marchini
    ✅️ Pública entre Vuelta de Obligado y República de Entre Ríos
    ✅️ Esteban Echeverría y calles Públicas

