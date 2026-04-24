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    Viernes de obras en la Ciudad

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    En el día de hoy personal municipal llevó a cabo distintas tareas, en diferentes puntos de la Ciudad.

    ✅️ Colocación de material y perfilado en Calle Córdoba

     

    ✅️Trabajos preliminares para su posterior pavimentación en calle Colectora Luis Santos Angel Traverso Galli

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