Viernes de obras en la Ciudad

Nogoyá

En el día de hoy personal municipal llevó a cabo distintas tareas, en diferentes puntos de la Ciudad.

Colocación de material y perfilado en Calle Córdoba

Trabajos preliminares para su posterior pavimentación en calle Colectora Luis Santos Angel Traverso Galli

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