Plan de Base de Desarrollo Territorial para Nogoyá

Ciudad

En la tarde de ayer se inició un proceso de elaboración del Plan Base de Desarrollo Territorial, como continuidad al Plan Estratégico existente; una herramienta clave para ordenar el crecimiento de Nogoyá y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Se realizó una jornada de trabajo bajo la modalidad de taller, donde vecinos e instituciones de la comunidad fueron protagonistas. Allí la planificación antes diversas propuestas grupales, ideas de conjunto con desarrollo equilibrado, sustentable y oportunidades, con una visión de futuro fueron expuestas afín de trazar líneas de trabajo.

Al respecto el presidente municipal Bernardo Schneider manifestó: “La consigna fue planificar para ordenar. Este primer taller abierto marca el inicio de un proceso que nos permitirá pensar la ciudad a mediano y largo plazo, con una mirada integral”.