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    Plan de Base de Desarrollo Territorial para Nogoyá

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    En la tarde de ayer se inició un proceso de elaboración del Plan Base de Desarrollo Territorial, como continuidad al Plan Estratégico existente; una herramienta clave para ordenar el crecimiento de Nogoyá y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
    Se realizó una jornada de trabajo bajo la modalidad de taller, donde vecinos e instituciones de la comunidad fueron protagonistas. Allí la planificación antes diversas propuestas grupales, ideas de conjunto con desarrollo equilibrado, sustentable y oportunidades, con una visión de futuro fueron expuestas afín de trazar líneas de trabajo.
    Al respecto el presidente municipal Bernardo Schneider manifestó: “La consigna fue planificar para ordenar. Este primer taller abierto marca el inicio de un proceso que nos permitirá pensar la ciudad a mediano y largo plazo, con una mirada integral”.
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