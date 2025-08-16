Vouchers Educativos: requisitos y cuánto se cobra en agosto

Beneficios

El programa Vouchers Educativos sigue vigente en agosto de 2025. Conocé quiénes pueden cobrarlo, cuánto se paga y cómo consultar si te corresponde el beneficio.

Los Vouchers Educativos son una ayuda económica mensual que otorga el Estado a familias con hijos en escuelas privadas que reciben subsidios. En agosto de 2025, este beneficio continúa vigente y se calcula en base a los ingresos familiares y al nivel educativo del alumno. Para acceder, se deben cumplir ciertos requisitos establecidos por el Ministerio de Capital Humano.

El monto cubre hasta el 50% de la cuota mensual de colegios privados con al menos 75% de aporte estatal. El tope varía según el tipo de escuela (primaria o secundaria) y la provincia. Para recibir el pago este mes, las familias debieron inscribirse previamente y haber sido aprobadas por el sistema, además de mantener la condición de alumno regular.

Entre los requisitos clave se incluyen: que el alumno tenga hasta 18 años cumplidos, asista a una institución con subsidio estatal igual o superior al 75%, y que el ingreso total del grupo familiar no supere los 7 salarios mínimos, es decir, $2.255.400. También es obligatorio que el adulto responsable esté registrado en la app Mi Argentina.

Cuánto se paga por los Vouchers Educativos en agosto de 2025

En este mes, los valores de referencia en la provincia de Buenos Aires son los siguientes:

Escuelas con 80% de subvención estatal:

Nivel secundario: hasta el 50% de $51.960 → $25.980

Nivel primario: hasta el 50% de $45.890 → $22.945

Escuelas con 100% de subvención estatal:

Nivel secundario: hasta el 50% de $27.430 → $13.715

Nivel primario: hasta el 50% de $24.880 → $12.440

Es importante aclarar que estos montos son topes máximos y que el valor final dependerá de la cuota real del colegio al que asiste el estudiante. La asignación se deposita mensualmente y puede ser consultada en ANSES o en la app Mi Argentina.

Cómo consultar si te corresponde el beneficio y por qué podrías perderlo

Para saber si cobrás los Vouchers Educativos en agosto, hay dos formas oficiales de consulta:

Mi ANSES: ingresando con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección “Mis Cobros”.

Mi Argentina: seleccionando “Estado de tu solicitud” una vez logueado con usuario y contraseña.

El beneficio puede perderse si se dejan de cumplir los requisitos. Algunas de las razones más comunes son: pérdida de la condición de alumno regular, fallecimiento del estudiante, renuncia voluntaria, superación del tope de ingresos o presentación de datos falsos al momento de la inscripción.

Desde el Gobierno Nacional remarcan que es fundamental mantener actualizados los datos personales y escolares para no perder el subsidio. Además, se recuerda que los pagos están sujetos a revisión mensual. (Con información de TN)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com