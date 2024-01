Zaira Nara habló de la salud de su hermana, Wanda

En cuanto a cómo repercutió el diagnostico, Zaira se confesó: “Me pegó como a todos. Me parece que Wanda es de todos y a todos nos afectó el no saber qué tenía, qué le pasaba. Por suerte hoy está muy bien y está acompañada, está haciendo lo que más le gusta”.

“No te diría que ya está (curada) porque es un tratamiento, pero sí que está pasando un muy buen momento y me pone muy feliz”, agregó, dejando en claro que la empresaria continúa cumpliendo con las indicaciones médicas.

“Uno nunca espera malas noticias de alguien cercano. Uno piensa que las noticias malas pasan en el noticiero y nunca le tocan a uno, y la verdad que cuando te llega algo cercano decís ‘ah, la p…, a mí también me puede pasar ese dolor que uno ve en las redes sociales, en la tele’”, continuó.

Y cerró, a corazón abierto: “Te hace más humano, como que te hace valorar a la familia, valorar los momentos, valorar cuando te enojás por una pavada. Para mí, todo este tipo de cosas son como cachetazos que me da la vida que me hacen decir ‘y yo me estaba preocupando por esto’”.

En medio de una nota que dio para LAM y ante la pregunta de Ángel de Brito sobre cuáles son los motivos por los que Wanda Nara arribó a la Argentina, Ana Rosenfeld dio algunos detalles de su amiga y representada en vivo.

“Wanda vino por un tema laboral, pasó por Buenos Aires, y tengo entendido que se va a Brasil para hacer su segundo videoclip”, comenzó diciendo la abogada en el programa que conduce De Brito por América.

“Obviamente, cada vez que va a Buenos Aires, no deja de revisar su salud, que está muy bien, pero cada 6 meses creo que ella hace controles médicos. Viene por pocos días y llegó con Mauro Icardi”, agregó.

Y sobre qué proyecto tiene como figura a la hermana de Zaira Nara, Ana cerró, misteriosa: “No lo puedo decir porque tenemos pacto de confidencialidad que me incluye. Wanda me llamó y me dijo ‘Ana, del contrato que firmamos y por el cual estoy trabajando, no se puede decir nada’. Este contrato, el octavo, es nuevo, lo firmamos hace 3 días. Pero siempre es referido a la tele. Los últimos fueron marca, pero este es tele y es muy bueno”. Fuente: El Once