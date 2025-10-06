14 apostadores ganaron más de $22 millones en el Siempre Sale del Quini 6: uno es de Entre Ríos
Resultados del domingo
No se registraron ganadores con todos los aciertos en ninguna de las modalidades más importantes del Quini 6. En el próximo sorteo el pozo será de $5.200.000.000. Detalles y números sorteados.
No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este domingo. La suerte estuvo en el Siempre Sale para 14 afortunados. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.200 millones de pesos.
En el Tradicional salieron el 05-32-06-44-09-34. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.196.820.734.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 06-20-44-45-13-25. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $650.000.000.
Por su parte, en la Revancha aparecieron el 22-21-19-15-03-43. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $2.433.324.105.
En el Siempre Sale hubo 14 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 26-06-41-20-45-30. Cobrarán cada uno $22.144.300,71. Cuatro de la provincia de Buenos Aires; dos de Córdoba y Chaco; y uno de Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro y Misiones. Fuente: El Once
