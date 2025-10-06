Tras las lluvias, bajó la temperatura en Entre Ríos y se anticipan fuertes vientos

Tras las lluvias, el ingreso de un frente frío provocó un marcado descenso de temperatura en Entre Ríos. Este lunes se esperan ráfagas del sudeste de hasta 50 km/h, con una máxima prevista de 19°C; los próximos días tendrán un paulatino ascenso térmico.

Después de un fin de semana con lluvias y cambios bruscos en el tiempo, este lunes se prevé un jornada fresca en Entre Ríos, con cielos parcialmente nublados, viento del sudeste que podría alcanzar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una leve probabilidad de lluvias durante las primeras horas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura mínima prevista es de 7°C, mientras que la máxima rondará los 19°C, configurando una jornada típicamente otoñal, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

Las condiciones se mantendrán estables en el centro del país, con cielo entre parcialmente cubierto y despejado, y un ambiente más seco y fresco debido al ingreso de aire frío desde el sur. En tanto, sobre el extremo norte argentino, persistirán algunos núcleos de nubosidad aislada con lluvias leves en zonas puntuales, aunque se espera una mejora gradual.

Panorama nacional: aire fresco y cielos despejados

En el centro y norte del país, el viento del sur seguirá aportando aire fresco, con temperaturas máximas entre 19°C y 25°C, dependiendo de la región. El norte argentino —particularmente Formosa, Chaco y Santiago del Estero— será el sector más cálido, con registros de hasta 26°C.

Para la región de Cuyo, el pronóstico indica un moderado ascenso térmico con máximas que oscilarán entre 14°C y 20°C en San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja, mientras que Córdoba experimentará un leve repunte, con valores de hasta 21°C.

En tanto, Buenos Aires y La Pampa tendrán viento del sur/sudeste, descenso de temperatura y noches frías, con amaneceres cercanos a los 5°C en algunos puntos del interior.

El tiempo en la Patagonia

En el sur del país, se mantendrán condiciones ventosas y nubladas en Neuquén y Río Negro, mientras que en Santa Cruz y Chubut se prevé tiempo inestable, con lluvias y nevadas en zonas de cordillera. En Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, la nubosidad será variable, con algunas precipitaciones aisladas.

Paulatino ascenso de temperatura en Entre Ríos

En Entre Ríos, el SMN anticipa que las temperaturas comenzarán a ascender gradualmente a partir del martes, manteniendo un escenario de buen tiempo y cielos despejados durante toda la semana. Según el pronóstico, se espera que la mínima ascienda a 9 grados y la máxima trepe a 24.

Durante el miércoles y jueves el ambiente continuará templado, con máximas que rondarán los 27 grados, mientras que el viernes se prevé un notable aumento térmico, con mínima de 13 y máxima de 29 grados.

No se prevén lluvias en el corto plazo, por lo que la semana continuará con condiciones estables, soleadas y temperaturas en ascenso, un panorama ideal para actividades al aire libre y jornadas más agradables. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com