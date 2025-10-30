140 Años Escuela Alvear

Nogoyá Ayer, el Presidente Municipal, Bernardo Schneider , junto a la viceintendenta, Desireé Peñaloza, acompañaron en los festejos de la Escuela N°1 Carlos María de Alvear, institución que cumplió 140 años de vida en la ciudad.

Allí hizo extensivos los saludos a directivos, maestros, alumnos y todas las familias que componen dicha comunidad educativa.