140 Años Escuela Alvear

    Ayer, el Presidente Municipal, Bernardo Schneider , junto a la viceintendenta, Desireé Peñaloza, acompañaron en los festejos de la Escuela N°1 Carlos María de Alvear, institución que cumplió 140 años de vida en la ciudad.
    Allí hizo extensivos los saludos a directivos, maestros, alumnos y todas las familias que componen dicha comunidad educativa.
