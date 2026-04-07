7 de Abril: “Día Mundial de La Salud”

Nogoyá
En 1948, la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril como Día Mundial de la Salud. La fecha conmemora la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en las personas.
Desde el Municipio de Nogoyá saludan a quienes quienes trabajan con la vocación y el compromiso, protegiendo la salud de la población.
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