7 de Abril: “Día Mundial de La Salud”

Nogoyá

En 1948, la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril como Día Mundial de la Salud. La fecha conmemora la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en las personas.

Desde el Municipio de Nogoyá saludan a quienes quienes trabajan con la vocación y el compromiso, protegiendo la salud de la población.