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    Expo de La Leche y Jerseyt Entrerriana: “Convocatoria a Instituciones”

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    El Municipio de Nogoyá convoca a las instituciones de la ciudad a inscribirse para la organización y cobro del estacionamiento en el marco de lo que será la XXII Expo Provincial de la Leche y XIII Expo Jersey Entrerriana.
    Los interesados podrán acercarse a la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”, del 6 al 8 de abril, en el horario de 7 a 13 y de 14.30 a 19.
    Cabe resaltar que la designación será mediante sorteo presencial el jueves 9 abril a la hora 10 en la Casa de la Cultura, ubicada en 9 de Julio y Centenario.

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