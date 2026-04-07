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    Reunión de Trabajo sobre el Plan Base y Territorial de Nogoyá

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    En la Biblioteca Popular Fermín Chávez, el presidente municipal Bernardo Schneider encabezó un encuentro junto al senador Rafael Cavagna, concejales, funcionarios del Ejecutivo, la vice intendente Desiree Peñaloza y representantes del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Maestros Mayores de Obra.
    Además, participó Bruno Reinheimer, representante de Fundación En Obras, organización dedicada a la planificación y desarrollo de proyectos urbanos, con quien se avanzó en el análisis del Plan Base y Territorial
    Durante la jornada se abordaron lineamientos estratégicos para el crecimiento ordenado de la ciudad, promoviendo una mirada integral y a largo plazo.
    El trabajo conjunto entre instituciones y actores locales permite proyectar una Nogoyá más ordenada, planificada y con visión de futuro.
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