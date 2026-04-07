Reunión de Trabajo sobre el Plan Base y Territorial de Nogoyá

Ciudad

En la Biblioteca Popular Fermín Chávez, el presidente municipal Bernardo Schneider encabezó un encuentro junto al senador Rafael Cavagna, concejales, funcionarios del Ejecutivo, la vice intendente Desiree Peñaloza y representantes del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Maestros Mayores de Obra.

Además, participó Bruno Reinheimer, representante de Fundación En Obras, organización dedicada a la planificación y desarrollo de proyectos urbanos, con quien se avanzó en el análisis del Plan Base y Territorial

Durante la jornada se abordaron lineamientos estratégicos para el crecimiento ordenado de la ciudad, promoviendo una mirada integral y a largo plazo.

El trabajo conjunto entre instituciones y actores locales permite proyectar una Nogoyá más ordenada, planificada y con visión de futuro.