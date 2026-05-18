9 de Julio se quedó con la Tercera Fecha del Campeonato Oficial de Bochas Masculino

Nogoyá

Se desarrolló la tercera Fecha del Campeonato Oficial de Bochas Masculino local. La sede fue en el Club 9 de Julio y la modalidad de juego fue pareja/dúo.

Los partidos se disputaron en las canchas de los clubes 9 de Julio, Libertad, Ferrocarril y El Guineo del XX de Septiembre.

Los resultados fueron: 9 de Julio Libertad El Guineo 9 de Julio 9 de Julio