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    9 de Julio se quedó con la Tercera Fecha del Campeonato Oficial de Bochas Masculino

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    Se desarrolló la tercera Fecha del Campeonato Oficial de Bochas Masculino local. La sede fue en el Club 9 de Julio y la modalidad de juego fue pareja/dúo.
    Los partidos se disputaron en las canchas de los clubes 9 de Julio, Libertad, Ferrocarril y El Guineo del XX de Septiembre.
    Los resultados fueron:
    🥇9 de Julio
    🥈Libertad
    🥉El Guineo
    🏅9 de Julio
    🎖️9 de Julio
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