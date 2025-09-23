Empleados de comercio con aumento y bono en octubre: quiénes cobrarán más de $1.125.000

El aumento será escalonado y se aplicará de manera mensual durante el segundo semestre de 2025. A partir de octubre, los empleados recibirán el bono de $40.000 como parte de sus sueldos, lo que representará un alivio económico para muchas familias. Además, el 6% de aumento, acordado sobre la base de las remuneraciones de junio de 2025, se distribuirá en cuotas mensuales del 1% entre julio y diciembre de este año.

Aumento del 6% escalonado y bono fijo de $40.000

El acuerdo salarial que beneficiará a los empleados de comercio ha sido celebrado por el sindicato de comercio y las cámaras empresarias, quienes coincidieron en la necesidad de un ajuste que compense la inflación y la creciente presión económica. Este incremento es aplicable a todas las categorías del sector, lo que garantiza que los trabajadores de todos los niveles vean reflejados los beneficios de este acuerdo.

El aumento del 6% se distribuirá en seis cuotas mensuales de 1% cada una, mientras que el bono de $40.000 se entregará mensualmente, sin que forme parte del salario básico, excepto en diciembre, cuando se integrará al salario anual. En total, los empleados de comercio podrán contar con un incremento considerable, lo que permitirá que muchos de ellos superen la barrera de los $1.125.000 mensuales, dependiendo de su antigüedad y categoría dentro de la escala salarial.

¿Quiénes alcanzarán los $1.125.000 en octubre?

Según las proyecciones, los empleados de comercio que trabajen en categorías superiores, con antigüedad en sus puestos o aquellos que cuenten con una jornada laboral completa, podrían alcanzar salarios superiores a los $1.125.000 en octubre, gracias a la suma de los aumentos escalonados y el bono fijo. Si bien los montos exactos varían dependiendo de cada situación particular, el incremento salarial es significativo y permitirá que muchos trabajadores mejoren su calidad de vida.

La escala salarial con el bono para octubre queda así:

Maestranza

A: $1.025.914 + $40.000

B: $1.028.884 + $40.000

C: $1.039.290 + $40.000

Administrativo

A: $1.037.062 + $40.000

B: $1.041.525 + $40.000

C: $1.045.982 + $40.000

D: $1.059.363 + $40.000

E: $1.070.510 + $40.000

F: $1.086.863 + $40.000

Cajeros

A: $1.040.777 + $40.000

B: $1.045.982 + $40.000

C: $1.052.672 + $40.000

Personal Auxiliar

A: $1.040.777 + $40.000

B: $1.048.210 + $40.000

C: $1.072.740 + $40.000

Auxiliar especializado

A: $1.049.700 + $40.000

B: $1.063.078 + $40.000

Vendedores

A: $1.040.777 + $40.000

B: $1.063.080 + $40.000

C: $1.070.510 + $40.000

D: $1.086.863 + $40.000

Los empleados de comercio que ocupan categorías más altas, como Administrativo F y algunos Vendedores D, cobrarán en octubre más de $1.125.000 incluyendo el bono de $40.000.

Cuánto cobra un empleado de comercio que hace media jornada

Los empleados de la categoría Maestranza A que trabajen media jornada, es decir 4 horas diarias y 5 días a la semana, percibirán un sueldo proporcional de $512.957. A esto se suma el bono completo de octubre de $40.000, por lo que el ingreso mensual total será de $552.957.

En el caso de los Administrativos A, el salario proporcional será de $518.531, y sumando el bono de $40.000, el total mensual asciende a $558.531.

Los Cajeros A cobrarán $520.388 por su jornada parcial, más el bono de $40.000, alcanzando un total de $560.388 en octubre. De manera similar, el Personal Auxiliar A recibirá $520.388 de sueldo proporcional y $40.000 de bono, sumando también $560.388.

Los Auxiliares especializados A tendrán un ingreso proporcional de $524.850, que junto al bono de $40.000 hace un total mensual de $564.850. Por último, los Vendedores A percibirán $520.388 de salario parcial más $40.000 del bono, alcanzando un total de $560.388 en octubre. (Con información de Los Andes)

