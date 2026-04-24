Acceso restringido de periodistas a Casa Rosada: “el único fin es garantizar la seguridad nacional”

El Gobierno nacional restringió el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. La medida rige desde este jueves y se desconoce por cuánto tiempo se mantendrá.

Los accesos vinculados al sistema de huellas dactilares fueron deshabilitados de manera preventiva, lo que impidió el ingreso habitual de cronistas, camarógrafos y reporteros gráficos. Como consecuencia, la sala destinada a periodistas permaneció sin actividad.

La decisión fue transmitida mediante un mensaje breve en el que se indicó a los periodistas acreditados que la suspensión preventiva respondía a cuestiones vinculadas con una investigación por presunto espionaje ilegal.

El gobierno hace referencia a un informe que publicó el canal de televisión TN el domingo pasado, donde un periodista acreditado filmó con lentes Ray Ban Meta con cámara HD una recorrida por los pasillos de la casa de gobierno.

Una vez que el informe fue publicado, el gobierno decidió sacarle la acreditación al periodista que lo grabó, Ignacio Salerno, y, por otra parte, la Casa Militar, encargada de la seguridad presidencial, también decidió denunciar penalmente al periodista y a la conductora del programa donde se emitió el informe, Luciana Geuna.

La causa que inició Casa Militar quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, en Comodoro Py, y los cargos presentados están vinculados a la presunta “divulgación de secretos políticos y militares”. Según la presentación realizada por la Casa Militar, el material grabado habría “vulnerado la seguridad de las instalaciones y expuesto información considerada estratégica para el funcionamiento del Poder Ejecutivo”.

“Casa militar actuó de oficio e hizo la denuncia. El lunes le sacó la acreditación al periodista y el miércoles decidimos la medida para revisar cámaras y analizar otras cuestiones porque lo consideramos un riesgo para la seguridad presidencial”, explicaron desde el oficialismo.

Los periodistas, que tuvieron que montar salas de prensa “de emergencia”, en bares cercanos a la Casa Rosada recibieron allí a funcionarios que, off the record, aseguraron que “no ven una salida para los próximos días”. También agregaron que “no pueden hablar de plazos ni prometer nada”, porque fue una decisión que tomó la Presidencia de la Nación.

Por su parte, el secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Javier Lanari, utilizó su cuenta en X para hacer una “aclaración” y escribió: “la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”, sostuvo. Fuente: El Once

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