Afirman que la nafta no bajará, pese a la abrupta baja en el precio global del crudo

Estiman que solo podría haber sucedido si el valor internacional descendiera de manera marcada (32%), aproximadamente hasta los 60 dólares por barril, situación que consideran poco probable que ocurra en el corto plazo, debido a los daños en la infraestructura de Medio Oriente y la dificultad para recuperar la producción.

Al mismo tiempo, los precios locales todavía continúan alineados a un barril cercano a los 90 dólares y las petroleras buscan recuperar parte del atraso acumulado de los últimos meses.

Las refinadoras consideran inclusive aplicar herramientas de cobertura como el “hedge” o seguro, que les permitan compensar las pérdidas cuando los precios internacionales bajen.

Socios poderosos

Pendientes del surtidor hay poderes jurisdiccionales que perciben una parte de los valores que marcan. De acuerdo con un cuadro elaborado por Focus Market, el 46,6% del precio que paga el consumidor son impuestos: 41,5% van a la Nación, 3% a las provincias y 2,1% a los municipios.

En esa estructura de receptores del reparto estaría gran parte de la respuesta de por qué es tan automático trasladar un alza del insumo y no lo es corregir en menos.

La política de precios implementada por la petrolera estatal, sumada a la decisión del Gobierno de suspender la suba programada en el impuesto a los combustibles y la autorización de un mayor corte con bioetanol en la refinación, amortiguó, en parte, la repercusión de las consecuencias en los precios locales.

El titular de IARAF, Nadin Argañaraz, había estimado que un traslado del impuesto suspendido al surtidor hubiera redundado en que el litro de nafta súper se fuera a 2.250 pesos en la Ciudad de Buenos Aires.

De Ormuz al río de la Plata

Desde que el estrecho de Ormuz quedó envuelto en las hostilidades, combustibles como la nafta y el gasoil fueron incrementados 23%, si bien la brecha con la paridad de exportación se ubicó en el 15%.

Pero debe tenerse en cuenta, además, que en la estructura del IPC, las naftas y el gasoil tienen un peso cercano al 3,8%, lo que implica que por cada aumento del 10 por ciento en los surtidores, el impacto directo sobre la inflación es de aproximadamente 0,38 puntos porcentuales.

Y como, en el marco de una inflación que crece por encima de las previsiones oficiales, esa termina siendo la explicación de por qué se aplicó el congelamiento por 45 días: precisamente para no echar otro balde de combustible a la curva ascendente de los precios generales.

Ya el efecto del encarecimiento del combustible repercutió en toda la cadena logística: elevó los costos de transporte y distribución, lo que termina trasladándose a los precios de bienes y servicios en general.

El Gobierno de Javier Milei tampoco estaría, en consecuencia, tan interesado en que ahora se bajen los precios de los combustibles, a sabiendas de que la cultura inflacionaria argentina no hace posible retrotraer los precios ya trasladados al resto de la economía.

Los combustibles, que ya venían siendo incrementados con anterioridad en el país, sumaron en consecuencia aumentos superiores a la inflación, hasta 63,6% en el último año, que casi duplicó el ritmo de crecimiento de los precios generales de la economía del 33,1%. Fuente: El Once

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