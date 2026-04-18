Se inauguró La Expo de la Leche 2026

Nogoyá

En la jornada de ayer, viernes 17 de abril, con la presencia del presidente municipal Bernardo Schneider y la visita del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, el senador Rafael Cavagna, intendentes de localidades vecinas, legisladores y funcionarios provinciales y municipales, se llevó a cabo el corte de cinta inaugural de la 22º Expo Provincial de la Leche y 13º Expo Jersey Entrerriana.