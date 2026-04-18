Milei viaja a Israel para reunirse con Netanyahu en los festejos por la independencia de ese país

El mandatario viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según el cronograma oficial, la delegación arribará el domingo por la mañana y dará inicio a una serie de actividades protocolares y políticas.

Entre los primeros compromisos, Milei visitará el Muro de los Lamentos, un gesto que ha repetido en anteriores viajes. Más tarde, el canciller Quirno mantendrá una reunión con su par israelí, Gideon Sa’ar, en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Uno de los puntos centrales de la agenda será el encuentro entre Milei y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, previsto para la tarde del domingo. Durante esa reunión no se descarta el anuncio de acuerdos conjuntos y novedades vinculadas a la conectividad aérea, como el posible lanzamiento de un vuelo de la aerolínea El Al.

Además, el Presidente participará de actividades oficiales relacionadas con el 78° aniversario de la independencia de Israel, incluida una ceremonia en Monte Herzl. Para el lunes, la agenda contempla la entrega de un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, donde Milei también brindará una exposición.

Ese mismo día, el jefe de Estado mantendrá una reunión con su par israelí, Isaac Herzog, y visitará instituciones religiosas y académicas en Jerusalén. Antes de regresar a la Argentina, también tiene previsto mantener encuentros con líderes religiosos y recorrer sitios históricos de la ciudad.

El retorno de la comitiva presidencial está previsto para la noche del lunes, con llegada a la Argentina durante la mañana del miércoles. Fuente: El Once

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