Alerta por lluvias: el acumulado podría superar los 150 mm en algunas zonas

Entre Ríos está bajo un alerta amarilla por tormentas que tiene vigencia para la tarde y noche de este martes. De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional, los departamentos afectados son Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

En estas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían alcanzar niveles localmente fuertes.

Las precipitaciones estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h e incluso la ocasional caída de granizo. En cuanto a los acumulados, se prevén entre 30 y 80 milímetros, aunque no se descartan valores superiores en sectores puntuales.

El panorama no mejorará de inmediato. La alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos también se extenderá hacia el miércoles, particularmente durante la mañana y la tarde, afectando a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Según los pronósticos, el sistema de inestabilidad se desplazará hacia el este del país, pero continuará generando condiciones propicias para el desarrollo de tormentas intensas en la región del Litoral. En este contexto, Entre Ríos volverá a estar entre las provincias más comprometidas.

NEA y Litoral: epicentro de tormentas severas y abundantes precipitaciones

De acuerdo con los análisis de Meteored Argentina respaldados por las corridas de los modelos ECMWF y el GFS, el desarrollo de lluvia y tormentas será destacado.

La región del NEA y el Litoral será la zona con condiciones meteorológicas más destacadas en el inicio de la semana. Se esperan lluvias y tormentas fuertes a severas en el NEA y Litoral para el inicio de la semana, con eventos puntualmente severos.

El modelo estadounidense (GFS) indica a Corrientes, el este de Chaco y de Formosa como las áreas más afectadas, con localidades de +150 mm; por otro lado, el modelo europeo (ECMWF) desplaza las tormentas importantes también más hacia el sur de la región, destacando puntos dentro del norte santafesino y localidades entrerrianas como lugares donde se podrían alcanzar hasta 200 mm, hasta el miércoles 15 inclusive.

La zona de máxima probabilidad de precipitaciones este martes / Meteored

Región Pampeana fresca a templada, con el regreso de las lluvias

La franja central del país no marcará sobresaltos térmicos en el inicio de la semana, la región Pampeana tendrá ambiente fresco a templado, en el caso del AMBA con mínimas entre 17-20 °C y máximas entre 22-25 °C.

Luego de un lunes 13 soleado y una primera parte del martes 14 con buen tiempo en CABA, la humedad, nubosidad e inestabilidad irán en aumento. Entre el final de la tarde del martes, durante el miércoles 15, y en las primeras horas de la mañana del jueves 16, el ECMWF mantiene tiempo inestable con lluvias de variada intensidad, (acumulados en torno a los 30-50 mm, superados puntualmente), y mejoras temporarias sobre el norte y este bonaerense.

La semana promete lluvias con eventos de severidad puntuales y se pronostican lluvias y tormentas fuertes en el Noreste y Litoral argentino, superando los 150 mm acumulados.

Entre Ríos está bajo un alerta amarilla por tormentas que tiene vigencia para la tarde y noche de este martes. De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional, los departamentos afectados son Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

En estas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían alcanzar niveles localmente fuertes.

Las precipitaciones estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h e incluso la ocasional caída de granizo. En cuanto a los acumulados, se prevén entre 30 y 80 milímetros, aunque no se descartan valores superiores en sectores puntuales.

El panorama no mejorará de inmediato. La alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos también se extenderá hacia el miércoles, particularmente durante la mañana y la tarde, afectando a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Según los pronósticos, el sistema de inestabilidad se desplazará hacia el este del país, pero continuará generando condiciones propicias para el desarrollo de tormentas intensas en la región del Litoral. En este contexto, Entre Ríos volverá a estar entre las provincias más comprometidas.

NEA y Litoral: epicentro de tormentas severas y abundantes precipitaciones

De acuerdo con los análisis de Meteored Argentina respaldados por las corridas de los modelos ECMWF y el GFS, el desarrollo de lluvia y tormentas será destacado.

La región del NEA y el Litoral será la zona con condiciones meteorológicas más destacadas en el inicio de la semana. Se esperan lluvias y tormentas fuertes a severas en el NEA y Litoral para el inicio de la semana, con eventos puntualmente severos.

El modelo estadounidense (GFS) indica a Corrientes, el este de Chaco y de Formosa como las áreas más afectadas, con localidades de +150 mm; por otro lado, el modelo europeo (ECMWF) desplaza las tormentas importantes también más hacia el sur de la región, destacando puntos dentro del norte santafesino y localidades entrerrianas como lugares donde se podrían alcanzar hasta 200 mm, hasta el miércoles 15 inclusive.

La zona de máxima probabilidad de precipitaciones este martes / Meteored

Región Pampeana fresca a templada, con el regreso de las lluvias

La franja central del país no marcará sobresaltos térmicos en el inicio de la semana, la región Pampeana tendrá ambiente fresco a templado, en el caso del AMBA con mínimas entre 17-20 °C y máximas entre 22-25 °C.

Luego de un lunes 13 soleado y una primera parte del martes 14 con buen tiempo en CABA, la humedad, nubosidad e inestabilidad irán en aumento. Entre el final de la tarde del martes, durante el miércoles 15, y en las primeras horas de la mañana del jueves 16, el ECMWF mantiene tiempo inestable con lluvias de variada intensidad, (acumulados en torno a los 30-50 mm, superados puntualmente), y mejoras temporarias sobre el norte y este bonaerense Fuente: El Once

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