Alerta por tormentas en Entre Ríos: cuándo llegarán y cuánta lluvia se espera

El aviso abarca los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay y Victoria, donde se anticipa un panorama de tiempo húmedo e inestable durante los próximos días.

Alerta por tormentas en Entre Ríos

Según el organismo, “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”.

Acumulados de lluvia y duración del fenómeno

El SMN estimó que las precipitaciones acumuladas oscilarán entre los 30 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual en algunas zonas del centro y sur de la provincia.

Si bien el núcleo principal del fenómeno se espera entre la madrugada y la mañana del viernes, no se descarta que las lluvias comiencen durante la tarde del jueves y se extiendan de manera intermitente hasta el viernes.

Descenso térmico tras el frente frío

Una vez que las tormentas se desplacen hacia el norte, el avance de un frente frío provocará rotación del viento al sur y el ingreso de aire más seco.

“El pasaje del frente frío pondrá fin a la etapa de tormentas, pero generará un descenso marcado de temperatura en el centro del país, con probabilidades de heladas en sectores de La Pampa y el centro-sur de Buenos Aires”, explicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis.

Se prevé que las temperaturas mínimas podrían alcanzar valores cercanos a los 3°C o 4°C en zonas bajas durante la madrugada del lunes. Este enfriamiento podría representar riesgo para los cultivos más sensibles, por lo que se recomienda precaución a los productores agropecuarios.

De cumplirse las previsiones, en Entre Ríos se presentaría inestable durante el viernes, con mejoras graduales hacia el sábado por la tarde. El domingo se espera tiempo más fresco y seco, con temperaturas que oscilarían entre los 11 y 22 grados. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com