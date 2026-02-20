Ante el resurgimiento de enfermedades, instan a la vacunación de los chicos: “No hay excusas”

En su intervención, destacó que la falta de vacunación está generando la reaparición de enfermedades prevenibles. “Resurgieron enfermedades como tos convulsa y sarampión“, alertó. Para Ariel, una de las causas de esta caída en las tasas de vacunación es la creciente desinformación, especialmente en las redes sociales, donde las opiniones sobre vacunas carecen de fundamentos científicos. “Antes, la vacunación era indiscutible, ahora es motivo de discusión para muchos que no tienen el más mínimo conocimiento. Tiene un impacto que estamos tratando de combatir”, aseguró.

Impacto de la desinformación y la importancia de la inmunización

Uno de los mayores problemas que observa el doctor Ariel es la disminución en la cobertura de vacunas, especialmente en enfermedades como el sarampión. “Antes estábamos en 80% y pico de cobertura contra el sarampión, mientras lo ideal es superar el 95%. Es una enfermedad muy contagioso, 18 contactos por cada caso”, explicó. El sarampión, junto a otras enfermedades como la tos convulsa, el tétano, la difteria y la hepatitis B, son prevenibles con vacunas que están disponibles de manera gratuita y obligatoria para todos los niños. “Estamos analizando con Salud cómo gestionar algún tipo de advertencia para que vacunen a los chicos“, señaló Ariel, recordando que los niños tienen derecho a la salud independientemente de las creencias de sus padres.

El médico también destacó la importancia de vacunar a los niños contra enfermedades que habían desaparecido de la escena gracias a la inmunización masiva. “Viví una época prevacuna y nos preguntábamos qué iba a pasar. Y pasó que desapareció la enfermedad, pero la gente también deja de ver el riesgo. Genera bolsones de personas no vacunadas y no se da la inmunidad de rebaño“, reflexionó. En este sentido, recordó que la hepatitis B, una enfermedad de transmisión sexual y de madre a hijo, debe ser vacunada antes de los 12 meses, al igual que la vacuna BCG contra la tuberculosis, que debe administrarse antes del mes.

Calendario de vacunación y la prevención en las escuelas

El calendario de vacunación es clave para prevenir enfermedades que afectan especialmente a los niños. Ariel detalló algunas de las vacunas más importantes para los primeros meses de vida: “Antes del mes, la BCG, contra la tuberculosis. A los 2 meses, la quíntuple: Difteria, Tétanos, Tos convulsa, Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y Hepatitis B, junto con la vacuna contra el rotavirus, que previene la gastroenteritis. Antes se morían 600.000 chicos esta enfermedad”.

A medida que el ciclo lectivo se acerca, es fundamental que los padres lleven a sus hijos a los centros de salud para recibir todas las vacunas necesarias. “Las vacunas se aplican en todos los centros de salud con horarios amplios todos los días. No hay excusas“, insistió Ariel. Además, recordó que en otoño comienza la campaña antigripal, que está dirigida a niños de 6 meses a 2 años, adultos mayores de 65 años y personas de alto riesgo. Esta vacuna no necesita prescripción médica, lo que facilita aún más su acceso.

En resumen, el mensaje de Ariel es claro: es esencial que los padres se aseguren de que sus hijos estén al día con los controles médicos y las vacunas antes de que comience el ciclo lectivo. La prevención es clave para garantizar que los niños empiecen el año escolar de manera saludable, sin riesgos para ellos ni para la comunidad escolar. Fuente: El Once

