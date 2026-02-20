Boca recibe a Racing en un clásico con muchas necesidades: horario y formaciones

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega tras un empate sin goles ante Platense que profundizó el malestar de los hinchas, que ya venían de manifestar su disconformidad por las caídas frente a Estudiantes y Vélez fuera de casa. Con siete puntos, Boca ocupa el séptimo lugar en la Zona A y necesita sumar para no perder terreno en la tabla anual y en la pelea por la clasificación.

Cambios y ausencias en el Xeneize

Leandro Paredes quedó descartado por un esguince en el tobillo derecho, según informó TyC Sports. El cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar una complicación mayor. En cuanto al esquema, podrían producirse modificaciones. Edinson Cavani tiene posibilidades de integrar el once inicial, mientras que Juan Barinaga y Lautaro Di Lollo dejarían su lugar tras actuaciones irregulares.

El contexto también agrega presión sobre Úbeda, cuyo ciclo atraviesa un momento delicado luego de la eliminación en la semifinal del Clausura frente al mismo rival. El antecedente aún resuena y el entrenador afronta un partido determinante.

Racing, en alza y con una duda

La Academia llega con otro ánimo. Después de un inicio irregular, logró dos victorias consecutivas ante Argentinos Juniors y Banfield, resultados que lo posicionaron noveno en la Zona A, a un punto de la zona de clasificación. Gustavo Costas mantiene casi definido el equipo, con una única incógnita en el mediocampo entre Bruno Zuculini y Baltasar Rodríguez.

En los últimos 18 enfrentamientos, Racing ganó ocho y además obtuvo dos títulos frente al conjunto de la Ribera en los últimos años.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt o Juan Barinaga, Nicolás Figal o Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Ángel Romero, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini o Baltasar Rodríguez, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido

Hora: 20.00

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

TV: TNT Sports Premium. Fuente: El Once

