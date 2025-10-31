Cadena de comida rápida abrirá local en una ciudad turística de Entre Ríos y generará 50 puestos de trabajo

“Cada nueva apertura refuerza nuestro compromiso de seguir creciendo de manera federal, generando oportunidades y acercando la experiencia a más comunidades del país”, afirmaron desde la empresa.

Ubicado en 25 de mayo y Chacabuco, una de las esquinas más importantes del centro de la ciudad, el nuevo local de más de 300 m² contará con 2 pisos, tótems de autoservicio y propuestas gastronómicas para disfrutar en cualquier momento del día, proyectándose como una de las opciones preferidas por los vecinos de la zona.

Según expresaron, esta nueva apertura generará 50 nuevos puestos de trabajo, contribuyendo “al desarrollo económico local y al crecimiento del empleo joven”.

Actualmente, la compañía se encuentra entrevistando a potenciales franquiciados que estén interesados en sumarse al proyecto. Pueden acceder a www.mostazaweb.com.ar/franquicias o escribir a franquicias@mostazaweb.com.ar para recibir más información. (R2820)

