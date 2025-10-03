ARCA: así quedan las nuevas escalas del monotributo en octubre

La actualización realizada por ARCA se realiza en base a la variación del IPC (índice de Precios del Consumidor) pero no se aplica mensualmente, sino de manera semestral teniendo en cuenta la inflación acumulada del período en cuestión.

Estas son las escalas vigentes para las 11 categorías del Monotributo en Octubre 2025:

Categoría A: $ 8.992.597,87

Categoría B: $ 13.175.201,52

Categoría C: $ 18.473.166,15

Categoría D: $ 22.934.610,05

Categoría E: $ 26.977.793,60

Categoría F: $ 33.809.379,57

Categoría G: $ 40.431.835,35

Categoría H: $ 61.344.853,64

Categoría I: $ 68.664.410,05

Categoría J: $ 78.632.948,76

Categoría K: $ 94.805.682,90

Las escalas determinan la categoría que le corresponde a cada monotributista de acuerdo con su nivel de facturación anual.

Contar con la categoría adecuada resulta fundamental para no enfrentar sanciones, conservar los beneficios del régimen y cumplir correctamente con las obligaciones impositivas.

Monotributo ARCA: paso a paso para recategorizarse

Para recategorizarse, se debe entrar al sitio oficial del Monotributo ARCA y hacer clic en “Ingresar al portal con clave fiscal”

Ingresar CUIT y clave fiscal

Seleccionar la opción “Recategorización

”Una vez dentro del portal, presionar el botón “Recategorizarme”: esta opción está habilitada solamente durante enero y julio, los únicos dos meses permitidos por normativa para realizar el trámite

Revisar situación actual: el sistema mostrará la categoría actual y los topes de cada parámetro

Se recomienda consultar las escalas vigentes presionando el botón correspondiente antes de continuar

Cargar los datos

Ingresar el monto facturado en los últimos 12 meses

Indicar si se utiliza un local comercial para desarrollar la actividad

En caso de que no corresponda, seleccionar “NO” y hacer clic en “Continuar”Verificar y confirmar

El sistema propondrá una nueva categoría según los datos ingresados

Verificar toda la información. Si hay errores, hacer clic en “Volver” y corregirlos

Si está correcto, finalizar el trámite presionando “Confirmar categoría”

El trámite podrá hacerse por la aplicación de ARCA para celular

Los contribuyentes visualizarán de forma automática la facturación anual

Monotributo ARCA: valores actualizados de cuotas y de límites de facturación

Estos son los nuevos valores actualizados de la cuota de las 11 categorías del Monotributo ARCA:

Categoría A: $ 37.085,74 servicios y venta de bienes muebles

Categoría B: $ 42.216,41 servicios y venta de bienes muebles

Categoría C: $ 49.435,58 servicios y $ 48.320,22 venta de bienes muebles

Categoría D: $ 63.357,80 servicios y $ 61.824,18 venta de bienes muebles

Categoría E: $ 89.714,31 servicios y $ 81.070,26 venta de bienes muebles

Categoría F: $ 112.906,59 servicios y $ 97.291,54 venta de bienes muebles

Categoría G: $ 172.457,38 servicios y $ 118.920,05 venta de bienes muebles

Categoría H: $ 391.400,62 servicios y $ 238.038,48 venta de bienes muebles

Categoría I: $ 721.650,46 servicios y $ 355.672,64 venta de bienes muebles

Categoría J: $ 874.069,29 servicios y $ 434.895,92 venta de bienes muebles

Categoría K: $ 1.208.890,60 servicios y $ 525.732,01 venta de bienes muebles

Qué se debe tener en cuenta

El contribuyente deberá tener en cuenta los últimos 12 meses para el cálculo de las variables

Dónde se consultan los valores

Los nuevos valores se pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.arca.gob.ar/monotributo/categorias.asp

Cómo se actualizan ahora los parámetros e importes a pagar

Según el artículo 52 del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Ley 24.977) los parámetros se actualizan de forma semestral y para la actual recategorización se deben considerar los IPC de enero a junio.

Monotributo

Cuándo los monotributistas no están obligados a cumplir con la recategorización

Cuando deban permanecer en la misma categoría, es decir, que no se modificaron los parámetros de la categoría actual.Cuando se trate del inicio de actividades y no hayan transcurrido más de 6 meses calendario.

Cómo pagar el monotributo

El pago mensual del monotributo se puede efectuar hasta el día 20 del mes correspondiente. En este caso, el 20 de agosto estarán vigentes los nuevos valores a abonar.

Los monotributistas de todas las categorías deben utilizar exclusivamente medios electrónicos para el pago de sus obligaciones. A través del portal Monotributo pueden corroborar la fecha de vencimiento de cada cuota del monotributo y el monto a abonar.

Medios de pago disponibles:

Volante Electrónico de Pago (VEP)

Homebanking

Cajero automático

Tarjeta de crédito

Débito automático en cuenta bancaria

Mercado Pago

Planes de facilidades de pago para monotributistas

Desde el pasado 1° de julio y hasta el próximo 30 de diciembre está vigente un nuevo plan de pagos que permite regularizar deudas impositivas que hayan vencido hasta el 30 de abril de 2025. Para el Monotributo, esto incluye las cuotas correspondientes a los meses hasta abril de 2025, ya que el pago de este impuesto se realiza por mes en curso.

Monotributo ARCA: qué pasa si un contribuyente no se recategoriza

Según el portal ContadoresenRed existen dos escenarios posibles:

1 Que al contribuyente le corresponda una categoría superior: en estos casos es muy factible que ARCA lo recategorice de oficio los días siguientes al vencimiento.

2 Que al contribuyente le corresponda una categoría inferior: en estos casos ARCA no suele recategorizar de oficio, pero el contribuyente tiene la opción de realizar una Presentación Digital denominada “Monotributo – Modificación de categoría actual por error”.

Características del plan:

Cuotas mensuales, iguales y consecutivas

Monto mínimo de $ 2.000 por cuota

Pago a cuenta requerido del 20% de la deuda

Buscador Monotributo

ARCA incorporó un nuevo buscador temático mediante el cual monotributistas podrán inscribirse, pagar, imprimir sus constancias, consultar sus deudas, vencimientos y gestionar todos los trámites relacionados al Régimen Simplificado. Fuente: El Once

