El audio de “Pequeño J” a su novia que fue clave para atraparlo: “Tengo que arreglar este problema”

“Esperáme a que arregle este problema, porque yo ando corrido, no ando ni en mi casa, ando en lugares lejos”, se escucha decir a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”.

El presunto narco también agregó: “Y es feo porque tengo que viajar humillado y nunca tuve que humillarme por nadie. No quiero que veas lo que pasa. Te tengo que traer a ti cuando todo esté bien, no te quiero ver estresada ni triste”.

La detención en Perú

El sospechoso fue capturado en Perú cuando intentaba escapar oculto en un camión de pescado sobre la Panamericana Sur. El operativo fue resultado de un trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, la Bonaerense e Interpol, que lograron ubicarlo mediante el rastreo de su celular.

Horas antes de su detención, dejó un inquietante mensaje escrito con fibrón en la puerta de una casa allanada en Isidro Casanova: “Tu Dios te ama… si te metés conmigo te metés con Dios”.

Su rol en el triple crimen

Para los fiscales, Valverde Victoriano es el autor intelectual de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurridos en una vivienda de Florencio Varela. La hipótesis lo ubica como el cerebro de una organización narco transnacional que operaba desde la Villa 1-11-14 y el sur del conurbano bonaerense.

Aunque no tiene antecedentes penales en Argentina ni en Perú, los investigadores sostienen que esto se debe a que evitaba involucrarse directamente en los crímenes.

La defensa de “Pequeño J”

Al momento de ser trasladado, Valverde Victoriano intentó desligarse de los hechos: “Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie. Tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver”, afirmó.

Mientras tanto, la Justicia argentina inició los trámites de extradición para que el acusado pueda enfrentar el proceso judicial en el país. Paralelamente, los investigadores avanzan en el desmantelamiento de la red criminal que habría organizado y ejecutado la tortura y asesinato de las tres jóvenes. (Todo Noticias)

