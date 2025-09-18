Argentina venció a Estados Unidos y volvió a la cima del Panamericano U23

Estados Unidos había abierto el marcador en la alta del tercer inning gracias a la carrera de Brendan Ducharme, impulsada tras un triple de su hermano Braden. Fue un llamado de atención, pero la reacción argentina llegó rápido y con contundencia.

El conjunto dirigido por Guerrinieri mostró carácter: Luchi Bioindi igualó el marcador y Khalil Luna, uno de los más regulares en ataque, también pisó home luego de un imparable de Ferrara y errores defensivos de Estados Unidos. Con ese 2-1, Argentina tomó la delantera y no volvió a soltarla.

Con la diferencia a favor, el equipo nacional jugó con mayor confianza, respaldado por la solidez de su lanzador. El partido se transformó en un duelo de pitchers, con Díaz incómodo pero resolviendo en el cuarto y quinto inning, mientras que Nahuel Sáenz se lucía variando la velocidad de sus envíos y dominando a los bateadores rivales.

En el sexto inning, Bambozzi recibió base por bolas y Nahim Brahim corrió como si estuviera en una final olímpica. Aprovechó un wild pitch de Díaz y anotó la tercera carrera argentina, que terminó de encaminar la victoria. Lo que siguió fue el recorrido hacia el cuarto triunfo en el torneo.

De esta manera, el seleccionado se recuperó de la dura derrota por 10-2 frente a Canadá y volvió a lo más alto de la tabla, favorecido además por el triunfo de Venezuela sobre México (2-1), que dejó a los aztecas sin invicto.

Una jornada con resultados sorpresivos

La sorpresa del día llegó con el ajustado 5-4 de República Dominicana sobre Canadá, mientras que Guatemala consiguió su primera victoria con un contundente 6-0 frente a Perú, que quedó como el único equipo sin triunfos hasta ahora.

Con estos resultados, Argentina, México y Venezuela comparten la primera colocación con cuatro triunfos y una derrota. Canadá y Estados Unidos siguen con marca de 3-2, mientras que Guatemala y Dominicana están 1-4 y Perú cierra con 0-6.

Lo que viene para Argentina

La acción continuará este jueves: a las 10:30 se enfrentarán Guatemala y Dominicana; a las 13:30, Perú y México; a las 16:30, Estados Unidos ante Canadá; y desde las 19:30, Argentina tendrá un duelo decisivo frente a Venezuela que puede definir su pase a la siguiente ronda y, por extensión, al Mundial. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com