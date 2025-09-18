Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Nacionales Noticias Política

    Levantaron el secreto de sumario en la causa que investiga los audios de Spagnuolo

    Nogoyá Times Posted on
    La medida judicial permitirá a los imputados y sus defensas acceder a declaraciones, registros de countries y peritajes de teléfonos. La investigación involucra a funcionarios cercanos al Gobierno.
    Esta jueves por la mañana se levantó el secreto de sumario en la investigación sobre la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La decisión habilita a los imputados y sus defensas a acceder a declaraciones, registros de countries y peritajes realizados sobre teléfonos celulares.

     

    El avance procesal abre la puerta a que se conozcan detalles hasta ahora reservados de una causa que tiene en la mira a figuras del entorno gubernamental, entre ellas Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, mencionados en el expediente por su presunta participación en el reparto de retornos económicos vinculados a la adquisición de fármacos a la droguería Suizo Argentina.

     

    La investigación es llevada adelante por el fiscal federal Franco Picardi y el juez federal Sebastián Casanello, a partir de la denuncia presentada por Gregorio Dalbón -abogado de Cristina Kirchner en causas civiles-.

    El expediente se nutre de pruebas que incluyen declaraciones de allegados, registros de acceso a barrios privados y pericias sobre dispositivos electrónicos.

     

    Los audios que impulsaron la causa

    Entre los elementos más relevantes figuran los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, en los que se describe cómo se habrían distribuido los supuestos sobreprecios entre Lule Menem y Karina Milei.

     

    La difusión pública de estas grabaciones, realizada el 22 de agosto por los periodistas Jorge Rial y Maurio Federico en Carnaval Stream, aceleró de manera significativa el desarrollo de la causa. (Con información de Infobae)

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

     

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like