Levantaron el secreto de sumario en la causa que investiga los audios de Spagnuolo

El avance procesal abre la puerta a que se conozcan detalles hasta ahora reservados de una causa que tiene en la mira a figuras del entorno gubernamental, entre ellas Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, mencionados en el expediente por su presunta participación en el reparto de retornos económicos vinculados a la adquisición de fármacos a la droguería Suizo Argentina.

La investigación es llevada adelante por el fiscal federal Franco Picardi y el juez federal Sebastián Casanello, a partir de la denuncia presentada por Gregorio Dalbón -abogado de Cristina Kirchner en causas civiles-.

El expediente se nutre de pruebas que incluyen declaraciones de allegados, registros de acceso a barrios privados y pericias sobre dispositivos electrónicos.

Los audios que impulsaron la causa

Entre los elementos más relevantes figuran los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, en los que se describe cómo se habrían distribuido los supuestos sobreprecios entre Lule Menem y Karina Milei.

La difusión pública de estas grabaciones, realizada el 22 de agosto por los periodistas Jorge Rial y Maurio Federico en Carnaval Stream, aceleró de manera significativa el desarrollo de la causa. (Con información de Infobae)

