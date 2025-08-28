Atacaron a piedrazos a Milei durante caravana en Lomas de Zamora y fue evacuado: videos y fotos

Ataque a Milei en Lomas de Zamora. (La Nación).

Las imágenes difundidas por LN+ mostraron que la violencia se desató cuando la caravana transitaba por la intersección de Hipólito Yrigoyen y Portela, en pleno centro del municipio. Allí, el vehículo presidencial comenzó a recibir impactos que obligaron al conductor a acelerar para sacar al Presidente de la zona de riesgo, siguiendo las indicaciones de la custodia.

El presidente Javier Milei fue agredido a piedrazos. (Clarín).

El candidato a senador de la Tercera Sección Electoral por La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, también resultó alcanzado por una pedrada durante el episodio.

Evacuación de Milei y suspensión del acto

Minutos después de los primeros incidentes, la camioneta oficial debió interrumpir su marcha y Milei, junto a su hermana, fue trasladado a otro vehículo cerrado para garantizar su seguridad. En tanto, Espert abandonó la zona en moto ante la escalada de agresiones.

🚨| URGENTE: ATENTADO CONTRA JAVIER MILEI. Intentan matar al presidente Javier Milei con una enorme piedra que iba directo a su cabeza y que Milei pudo esquivar a tiempo en una caravana en Lomas de Zamora, Argentina. 🇦🇷 Los comunistas son asesinos y criminales. pic.twitter.com/Rx9ZSTqXJH — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 27, 2025

La caravana, que formaba parte de la campaña electoral de La Libertad Avanza, quedó suspendida por decisión de la seguridad presidencial. Testigos indicaron que además de piedrazos, se produjeron empujones y golpes entre manifestantes y militantes libertarios que habían acudido para acompañar al Presidente.

#AHORA | Atacaron la comitiva presidencial en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar a Javier Milei. Piedrazos y tensión durante la recorrida que el presidente y su hermana Karina iban a hacer junto a candidatos. 📹La Nación de Argentina.https://t.co/MpTfgQ1AxU pic.twitter.com/6kuYBpS85b — ABC Digital (@ABCDigital) August 27, 2025

En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia.

El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.

VLLC! pic.twitter.com/F54Q86cK10 — Javier Milei (@JMilei) August 27, 2025

“Una vez más, la vieja política mostró su cara: militantes kirchneristas atacaron con piedras la caravana del Presidente”, expresó. Y agregó: “Violencia y atraso, todo lo que los argentinos no quieren. En septiembre se termina y en octubre también. Kirchnerismo nunca más”.

Por el momento, no se registraron detenciones y la investigación quedó a cargo de las fuerzas de seguridad locales. (Con información de Clarín y La Nación)

