Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Noticias Política Provinciales

    Comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes en Entre Ríos

    Nogoyá Times Posted on

    Administración Pública Provincial

    El Gobierno provincial informó que los pagos correspondientes al mes de agosto se efectuarán desde el 30 de agosto hasta el 6 de septiembre para activos y pasivos.
    El Gobierno de Entre Ríos comunicó el cronograma de pagos de haberes para la administración pública provincial correspondientes al mes de agosto. Los pagos comenzarán a efectuarse este sábado 30 de agosto y se extenderán hasta el sábado 6 de septiembre.

     

    La medida alcanza tanto a los agentes activos como a los pasivos del sector público provincial, quienes recibirán sus haberes de acuerdo al calendario oficial. La administración provincial recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas asignadas según su categoría y dependencia.

    Cronograma de pagos

    -Sábado 30 de agosto: hasta 651.000 pesos.

    -Martes 2 de septiembre: desde 651.001 hasta 867.000 pesos.

    -Miércoles 3 de septiembre: desde 867.001 hasta 1.041.000 pesos.

    -Jueves 4 de septiembre: desde 1.041.001 hasta 1.322.000 pesos.

    -Viernes 5 de septiembre: desde 1.322.001 hasta 1.827.000 pesos.

    -Sábado 6 de septiembre: más de 1.827.001 pesos. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like