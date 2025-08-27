Por primera vez en 52 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial de Fútbol

Se trata de un quiebre histórico: desde el Mundial de Alemania 1974, el canal estatal había transmitido, de forma total o parcial, cada edición del certamen. La última vez que no tuvo participación fue en México 1970, cuando la cobertura estuvo a cargo de un medio privado.

“No vamos a gastar siete millones de dólares en fútbol”, señalaron fuentes del Ejecutivo. Aunque el Gobierno mantiene plazo hasta diciembre para revertir la determinación, desde la Casa Rosada aseguran que la medida ya está tomada. En Qatar 2022, la inversión en derechos había superado los 10 millones de dólares, monto que se recuperó con ingresos publicitarios. Sin embargo, parte de ese financiamiento provino de aportes de provincias y organismos públicos, lo que generó cuestionamientos.

La resolución se inscribe dentro del plan de ajuste de los medios estatales. En los últimos meses se impulsaron cambios en Radio y Televisión Argentina (RTA), la TV Pública y Radio Nacional, así como la revisión de señales educativas y culturales como Encuentro, Pakapaka y Deportv.

La interrupción de la transmisión del Mundial también refleja un antecedente inmediato: en septiembre de 2024, la TV Pública no emitió el partido de la Selección Argentina frente a Chile por las Eliminatorias, al no lograr un acuerdo con las empresas que poseen los derechos.

De esta forma, se interrumpe una tradición de 52 años en la que la pantalla estatal acercó de manera gratuita el evento deportivo más seguido del planeta a millones de argentinos. (con información de Perfil)

