Ataque de Estados Unidos e Israel a Irán: especialista precisó los problemas que podría tener Argentina

Sobre el origen de la escalada, Levin explicó: “El origen podemos remontarnos hace mucho tiempo, pero hace un tiempo que tanto Israel como Estados Unidos perciben que hay una amenaza bastante grande que proviene de Irán”. Según describió, se trata de una percepción estratégica que se fue consolidando en los últimos años y que terminó por detonar la reciente ofensiva militar.

Foto: Infobae.

En ese punto, ahondó: “Es una amenaza que tiene que ver con cuatro cosas esenciales: una es el programa iraní, con el programa de enriquecimiento de uranio de Irán con el cual había un marco diplomático que cayó hace algunos años y no ha habido éxito en encontrar una alternativa. La otra tiene que ver con una amenaza de misiles convencionales que se convierten en una amenaza para Israel, que está dentro del rango de alcance, pero con cierta especulación que esos misiles de cinco a diez años podrían llegar a Estados Unidos. La tercera, que es muy importante y difícil de resolver, tiene que ver con la conexión entre Irán y varios grupos armados, también con políticos de la región. Particularmente, en Yemen, Irak, El Líbano y Siria. La última tiene que ver con una percepción de ambos países de que Irán está en un lugar de particular debilidad”.

Las posibles respuestas y el riesgo de una guerra prolongada

En relación con la reacción iraní tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, Levin sostuvo: “Atacó territorios de países de la región en un intento de subir los costos de la guerra para sus países enemigos”. Esta dinámica, explicó, podría derivar en un conflicto de mayor duración si ninguna de las partes logra imponer sus objetivos estratégicos.

Foto: Infobae.

A raíz de este conflicto, el especialista planteó dos caminos posibles: “Las consecuencias pueden ser bastante grandes. Principalmente se van a definir dos caminos: uno es que Irán vuelva a la mesa de conversaciones con un nuevo liderazgo y ofrezca concesiones (entregar su uranio enriquecido, entregar sus misiles, etc.); la segunda opción, que es más probable, que haya una guerra prolongada ya que ninguno de los dos lados cumple sus objetivos”.

En este segundo escenario, advirtió que las consecuencias internacionales serían significativas. “Vuelos que se cancelan, precios que suben (Irán tiene el control del Estrecho de Ormuz, donde pasa una quinta parte del petróleo a mercados internacionales). Si ese petróleo no ingresa, el precio del barril va a subir por encima de 100 dólares por barril. Eso va a generar un golpe de inflación que se va a traducir a todos los demás precios. Nuestro país está en la lista de los que estarían más afectados. Veríamos una subida de precios que se derivaría del costo de la energía, pero se traduciría a todos los mercados posibles”, explicó.

Impacto en Argentina y el tablero internacional

Entre las principales preocupaciones para Argentina, Levin mencionó la denominada alarma de seguridad. “Es la idea de que Irán tiene conexiones con organizaciones terroristas y, debido al perfil alto que tomó nuestro país frente al conflicto, nosotros podríamos llegar a sufrir algún tipo de amenaza de seguridad”, afirmó.

Foto: Infobae.

Además, remarcó que los países atacados por Irán en las últimas horas también se encuentran en máxima alerta. “La alerta es muy grande en este momento”, ratificó el especialista, al describir un escenario regional atravesado por la incertidumbre y el temor a nuevas represalias.

En cuanto al posicionamiento de las potencias aliadas de Irán, Levin analizó el rol de Rusia y China: “Podrían hacerle frente a Estados Unidos. Son dos socios comerciales importantes para Irán, sobre todo China porque compra el 90% del petróleo que produce Irán. Hasta ahora ambos países criticaron la operación militar, pero es difícil pensar que van a enviar tropas. Es probable que su apoyo se produzca en arenas diplomáticas”. También advirtió que Europa quedó “desdibujado” frente a los acontecimientos y podría verse afectado por el cierre del espacio aéreo y la interrupción de circuitos comerciales estratégicos. Fuente: El Once

