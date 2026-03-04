No sabía qué número jugar, apostó el de la agencia y ganó más de $51.000.000

El titular de la agencia, Ernesto Sobrero, confirmó a Elonce que el ganador “tuvo la suerte de poder sacar un premio importante, 51 millones de pesos y nos alegra mucho poder ayudar a la gente a darle suerte”.

Según relató, el apostador no tenía definido qué número elegir. “Dijo que no sabía qué número jugar y le sugerimos que haga el de la agencia. Jugó al 0131 y justo salieron las cuatro cifras del número de la agencia”, explicó.

Cómo fue la apuesta millonaria

Sobrero detalló que se trató de una jugada importante, ya que el cliente apostó el monto máximo permitido por boleta. “Es lo máximo que puede jugar en una boleta, que son 160 mil pesos la boleta que libera la máquina acá en la agencia”, indicó.

El apostador distribuyó el dinero en distintas modalidades. “Jugó las cuatro cifras, 50 mil pesos a los 5 y 25 mil pesos a los 10; más las tres cifras a los 5 con 45 mil pesos y 35 mil pesos a los 10 las tres cifras. Entonces la sumatoria hizo que recaudara 51.250.000 de pesos”, precisó.

Si bien dentro del total apostado hubo números que no salieron —entre ellos el 31 a la cabeza—, el acierto de las cuatro cifras permitió alcanzar la cifra millonaria. “No es nada fácil que salgan las cuatro cifras”, remarcó el agenciero.