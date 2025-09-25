“En cuando, por aplicación del incremento mencionado en el artículo 1º de la presente, el monto de las asignaciones familiares y/o el valor de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar resulten con decimales, se aplicará redondeo al valor entero siguiente”, se informó.

De esta manera, la AUH, que comprende a más de 4,5 millones de chicos, y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) será de $ 117.252. Con hijos con discapacidad, la AUH pasa a $ 381.791. Mientras que la Asignación por nacimiento será de $ 68.341.

Aumentan las asignaciones familiares y AUH: fijan nuevos montos y rangos salariales

Trabajadores en relación de dependencia

Las asignaciones por hijo y prenatal, que se determinan por rango de ingresos familiares (IGF), para los trabajadores en relación de dependencia, serán las siguientes:

Quienes perciban ingresos de Rango I, es decir aquellos de hasta 907.793, cobrarán $ 58.631.

Los grupos familiares que tengan un salario de $ 907.793,01 y $ 1.331.368 están comprendidos dentro del Rango II y recibirán una asignación de $ 39.548 mensuales por hijo.

Aquellos grupos familiares con ingresos entre 1.331.368,01 y $ 1.537.111, el monto de la asignación será de $ 23.920.

Los ingresos pertenecientes al Rango IV, es decir de $ $ 1.537.111,01 y $ 4.807.226, recibirán una asignación de $ 12.340.

Otros beneficios

En tanto, la Asignación por Nacimiento será de $ 68.341, la Asignación por Adopción aumentará a $ 408.616, la Asignación por Matrimonio trepará $ 102.330, siempre que el Ingreso General Familiar (IGF) no supere los $ 4.807.226La asignación Prenatal escalará $ $ 58.631para los sectores que perciban menores haberes, con variaciones basadas en el ingreso familiar, descendiendo hasta $ 12.340 según el rango arriba explicitado.

Las autoridades remarcaron que las familias que pretendan acceder al cobro de las asignaciones familiares no deberán tener un ingreso superior a $2.403.613. En caso de que el monto fuera mayor, dejarían de ser considerados dentro de la población, para que la sería destinada la ayuda social.

LOS RANGOS Y MONTOS DE LAS ASIGNACIONES DETALLADOS:

